La juez dicta la orden europea de detención contra la madre que secuestró a su hija en Tenerife

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Güímar, en Tenerife, ha dictado finalmente la orden europea de detención contra Paola Carolina Amador Martín, la madre que secuestró a su hija en Tenerife el pasado 16 de julio y se fugó con ella a Suiza tras pasar unos días en Barcelona.

A pesar de los manuscritos encontrados en su casa, en los que dejaba constancia de que su intención era no entregar a la pequeña Alena, la magistrada decidió confiar en ella después de que le enviase un billete de vuelta con fecha del pasado viernes 12 de agosto. Sin embargo, tal y como consta en el auto, Paola no cogió ese vuelo y tampoco ha entregado hoy a la pequeña a su padre, como se había establecido.

Con todo, además de la euroorden, la magistrada también ha decidido suspenderle la patria potestad sobre la menor, ordenando su entrega inmediata a Joel Prieto, que hoy lamenta el valioso tiempo que la Policía ha perdido para detener a su expareja. Su principal temor es que Paola pueda seguir los pasos de Verónica Saldaña, la mujer que el pasado mes de junio fue localizada en Suiza tras secuestrar a sus mellizos de 8 años. Saldaña no solo consiguió eludir la detención, sino que, tras contratar a un conocido abogado suizo, logró que la Justicia de aquel país le devolviera sus hijos, aprovechándose de las diferencias existentes entre ambas legislaciones.

El día de la desaparición

El último día que Joel vio a su hija fue el pasado 16 de julio. Ese día tenía que comenzar su primer periodo de vacaciones con la pequeña. Sin embargo, cuando fue a recogerla, la madre le dijo algo al oído y la niña comenzó a decir que no quería irse. "A partir de ahí fue una auténtica locura. Empezó a gritar, la niña se puso a llorar y, al final, nos tuvimos que ir por el show que estaba montando, porque yo ya no sé cómo actuar y sé que siempre está esperando a la mínima para tirarse al suelo y decir que la he hecho algo", explicó a LD el propio Joel, que ya ha sido víctima de varias denuncias falsas por maltrato y abuso sexual.

Ante esa perspectiva, decidió ir directo a comisaría. Su expareja, sin embargo, se negó a entregar a la niña, así que él acabó interponiendo una denuncia por retención de menores. La investigación posterior desvelaría que Paola se había llevado a la pequeña Alena a Barcelona y, de ahí, a Suiza. Tal y como recoge el auto dictado por el Juzgado Número 3 de Güímar, la mujer se escudó en que, el día y hora establecido, Joel no se hizo cargo de la niña y no tuvo más remedio que llevársela con ella a las vacaciones que ya tenía programadas.

Tras la intervención judicial, Paola envió un vídeo a la magistrada para que ésta comprobase que estaba bien y le remitió el billete de vuelta con fecha del 12 de agosto, comprometiéndose a que Joel podría recogerla este martes día 16. Sin embargo, ni cogió dicho avión ni el padre ha podido ver a la niña, por lo que se cree que ambas continúan en Suiza, país en el que Paola habría diseñado su plan, tal y como consta en documentos que fueron encontrados en su casa de Tenerife.

Los documentos que demostrarían sus intenciones

Se trata de anotaciones sueltas escritas en un folio en lo que parece ser un resumen de los pasos a seguir para consumar el secuestro de la pequeña Alena. "No voy a entregar", se puede leer al final de la primera hoja, en la que también aparece escrita la que podría ser la excusa que finalmente ha utilizado: "Vacaciones de ida y vuelta".

Los manuscritos encontrados en casa de Paola



Además, Paola también dejaba constancia en esas anotaciones de que su objetivo era recurrir a la "Oficina de protección a la infancia de Suiza" y pedir "asilo humanitario". De hecho, en un primer momento, parece que Paola apuntó "asilo político", pero esta segunda palabra aparece tachada.

En el documento, que concluye con "posibilidades tengo", la mujer también dejó escrita una frase que planeaba decir alguien, presumiblemente el abogado de alguna de las ‘madres protectoras’ a las que tanto el Gobierno como algunos medios de comunicación han defendido a pesar de que su expediente estaba plagado de denuncias falsas: "He visto noticia que defiendes a una madre". Cabe recordar que Verónica Saldaña, ha recurrido allí a Olivier Peters, conocido abogado de etarras e independentistas y conocedor de todos los vericuetos legales tanto de su país como de España para evitar extradiciones.