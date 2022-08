Por un lado, en el PSOE aumentan las voces que piden el indulto al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, para que no entre en prisión. Por otro, el Gobierno evita posicionarse pero no desmiente que ese perdón vaya a producirse. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha deslizado que el expediente todavía no ha llegado al ministerio de Justicia. "La familia está en su derecho de hacerlo y el Gobierno lo estudiará con detalle, como lo hacemos siempre", ha afirmado en TVE, sólo unas horas después de las declaraciones del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, afirmando que la sentencia de los ERES es "injusta" y que los expresidentes condenados con "inocentes".

El número 3 del partido llegaba a negar cualquier equiparación con Gürtel o Púnica. "No deja de ser una mala gestión de unas ayudas que estaban con un propósito muy loable que era ayudar a trabajadores y empresas donde unos irresponsables y chorizos se aprovecharon de ello", ha afirmado en una entrevista en Europa Press

Las palabras de Cerdán se suman a la petición pública de los expresidente socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, que han firmado la petición de indulto parcial que solicita la familia. El PSOE "calienta" el posible indulto violando su Código Ético que en el artículo 8.1 afirma que "los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral".

Sánchez prometió acabar con los indultos a los políticos

El posible indulto volvería a incumplir una promesa de Pedro Sánchez que, cuando estaba en la oposición, prometió acabar con los perdones a los políticos condenados. "Aquel político corrupto no sólo lo tendrá que pagar, sino devolver el dinero robado, respondiendo con su patrimonio", afirmó en varios mítines en 2015.

Sólo unos meses más tarde, y también en la oposición, el exministro Juan Carlos Campo, responsable de los indultos a los golpistas, llegó a pedir en el Congreso que "no se concediese indultos totales o parciales por dos tipos de delitos. El primer lugar, el que prevaliéndose de su cargo público y con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o un tercero. En tercer lugar, todos los relaciones con el beneficio de género". El PSOE enmarcó esa propuesta dentro de la "tolerancia cero con la corrupción".

¿Afectarán los indultos a las encuestas?

El PSOE se enfrenta a un problema: el calendario electoral. En mayo están previstas las elecciones autonómicas y municipales, como primer paso, ante las elecciones generales de finales de 2023. No son pocos los que creen que un indulto a Griñán podría afectar sus expectativas electorales.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en TVE, ha llegado a afirmar que su Ejecutivo "no se mueve por criterios electorales" sino por "legalidad, rentabilidad social y atender las necesidades, no haciendo demoscopia de cada una de las decisiones". Queda por ver cuál será el siguiente paso. Santos Cerdán, en una entrevista en Europa Press, ya ha advertido que "los indultos tienen su procedimiento y es lo que hay que esperar". "Tenemos que esperar a conocer íntegra la sentencia y luego cada procedimiento tiene su proceso", ha advertido sobre las palabras del Supremo. El calendario apremia para hacerlo antes de primavera.