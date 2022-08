A 48 horas de que se convalide en el Congreso de los Diputados el decreto energético, que impone el aire acondicionado a 27 grados, el Gobierno pone la venda en la herida ante una previsible derrota parlamentaria y culpa al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, si el Real Decreto decae por falta de apoyos parlamentarios. Lo cierto es que, hasta el momento, los populares son el único partido que ha avanzado su voto en contra mientras que sus socios, que al principio fueron muy críticos con las medidas, ahora guardan silencio.

"Emplazo al señor Feijóo que vaya ahora mismo a la estación de Atocha Cercanías, a Sants o a Valencia y hable con ese trabajador y le diga que si por él dependiera no tendría la gratuidad del transporte público", ha afirmado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en el primer Consejo de Ministros tras el parón estival. "Si por Feijóo fuera, ni beca ni abono de transporte", ha denunciado en la sala de prensa de La Moncloa, mezclando algunas medidas populares, como la gratuidad del abono transporte, y obviando las más impopulares, como el control del aire acondicionado o apagar los escaparates.

Sin propuesta alternativa

A juicio del Gobierno, el PP ha respondido con "una frivolidad" y , tras el ultimátum de ayer del popular Elías Bendodo emplazando a cambiar el decreto en 24 horas, la ministra Isabel Rodríguez ha asegurado que el PP "ha tenido 23 días para leerlo".

Fuentes del Gobierno han afirmado que no han recibido ninguna propuesta por parte del PP para incluir en el Real Decreto y culpan al "no liderazgo de Feijóo por no querer tomar decisiones". Una manera de tratar de atizar otra vez la guerra entre el presidente del PP y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que fue la primera en mostrar su oposición al tuitear: "Madrid no se apaga".

Se informó a tres presidentes autonómicos del PP

"Si Feijoo vota que no a este decreto nos tendrá que explicar con quién está, por qué no está de acuerdo con sus socios europeos ni con la Comisión Europea. Están en otro tiempo, en el pasado", ha añadido Rodríguez mientras ha criticado que el PP quiera prorrogar la vida de las centrales nucleares. "Si el PP quiere volver a las nucleares es que están más allá. Lamentablemente el tiempo nos da la razón, con el cambio climático". ha añadido Rodríguez.

Relacionado El Gobierno vuelve de vacaciones sin tener los votos para sacar su decreto de ahorro energético

En el Gobierno afirman que "se han articulado todas las conversaciones con todos los grupos políticos" y, ante las críticas del PP, asegurando que no se les informó, en La Moncloa responden añadiendo que Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco y Alfonso Rueda fueron informados por Sánchez del Decreto dentro de la ronda que tuvo en julio para recibir a los nuevos presidentes. "Hubo encuentros con tres presidentes autonómicos y se les transmitió que ese plan se iba a producir", ha sentenciado Rodríguez.

En una llamada a sus socios parlamentarios, que siguen guardando silencio, Rodríguez ha añadido que ningún grupo podría oponerse a estas medidas que ha enmarcado dentro de "la respuesta a Putin, pactadas en el ámbito de la UE".

Sin noticias del indulto

Contundencia con el PP, guante de seda con sus socios y silencio sobre el posible indulto al expresidente andaluz, José Antonio Griñán, condenado por los ERES. Pese a la insistencia de líderes del PSOE, como Zapatero o González, solicitando el indulto, en el Ejecutivo afirman que, de momento, "sólo conocemos la información de que la familia quiere ejercerlo". En La Moncloa esperarán a que haya una sentencia del Supremo para pronunciarse con más rotundidad sobre un rumor, el indulto, que casi todos dan por hecho.