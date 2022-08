El tren de Bejís acorrala a la ministra de Transportes: tendrá que comparecer en el Congreso para dar explicaciones

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, comparecerá de carácter de urgencia el próximo día 31 de agosto en el Congreso de los Diputados para explicar cómo el tren que cubría la línea Valencia-Zaragoza se adentró en el incendio de Bejís. La profesionalidad de la maquinista evitó lo peor pese a la veintena de pasajeros heridos por quemaduras al salir del convoy.

"¿Cómo es posible que el órgano de Gobierno de emergencias, compartido entre la administración de Sánchez y Puig, desalojará Bejís a las 15:00 y, sin embargo, se permitiese la salida del tren que, inexorablemente, iba directo hacia el incendio?", ha preguntado la diputada del PP, Macarena Montesinos. "A las "17:57 las llamas rodeaban al tren. Primero se tomaron con un humo denso para luego encontrarse asesinado por las llamas. Nadie había advertido del riesgo que corrían, ni cancelado la salida del tren del pánico. Es indudable que un fallo grave puso en riesgo la vida de 49 personas", ha añadido ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados donde se ha aprobado la comparecencia tras la petición registrada por el PP.

"¿Por qué motivo no se canceló la salida? ¿Quién es el responsable de lo sucedido?", ha inquirido Montesinos quien ha reprochado a Raquel Sánchez que no "diese la cara". "Salvo poner un tuit, no pidió comparecer y no suspendió sus vacaciones", ha reprochado Montesinos.

Vox y Ciudadanos se suman a la ofensiva

A las críticas se han sumado Vox. La diputada malagueña, Patricia Rueda, que ha definido a la ministra y al presidente de Adif como "la cuota del PSC", ha cargado duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Ximo Puig. "La demora en la transmisión de alerta entre administraciones propició que el tren se metiera en el mismo infierno", ha añadido la portavoz del partido de Abascal.

También Ciudadanos ha cargado duramente contra la ministra y ha pedido depurar responsabilidades. "Adif, como gestor de infraestructuras, autorizó la salida del tren de la estación de Valencia porque, según dice, no tenía conocimiento de ningún tipo de incidente en esa zona", ha afirmado José María Espejo Saavedra antes de apoyar esta moción.

El PSOE pide "no utilizar una catástrofe ecológica"

Aunque el PSOE se ha sumado a la petición, y ha confirmado que la ministra comparecerá el próximo miércoles en el Congreso, la diputada Susana Ros ha pedido reflexionar sobre "los incendios". "Jamás debe emplearse como arma arrojadiza contra el Gobierno. Les pido a la oposición que no utilicen con fines partidista esta tragedia ecológica", ha añadido la diputada catalana mientras ha elogiado que se "han cumplido los protocolos" gracias a "la acción resolutiva y efectiva de la maquinista".

Otras comparecencias que no han prosperado

Además del PSOE, otros partidos como el PNV y Bildu han respaldado esta comparecencia que se enmarcaba dentro de una batería del PP para que siete ministros, incluyendo las vicepresidentas primera, segunda y tercera, compareciesen con carácter de urgencia para dar explicaciones sobre el deterioro de la situación económica, el aumento del paro, el decreto energético o la situación hidrográfica de España.

Del bloque de la izquierda, sólo BNG se ha desmarcado para respaldar una comparecencia de Teresa Ribera por los incendios. Pese a que sabía que no tenía visos de prosperar, el diputado nacionalista, Néstor Rego, ha apoyado la moción del PP entre reproches a los populares a los que tildaba de hipócritas.

El PP ha encontrado un fiel aliado en Vox. El partido de color corporativo verde ha respaldado todas las solicitudes de comparecencia solicitadas desde el PP. El portavoz de Abascal, Iván Espinosa de los Monteros, lo ha justificado asegurando que "este Gobierno debe dar explicaciones de por qué nos están arruinando". Sin embargo, la unidad en el bloque de la izquierda ha evitado que prosperasen la mayoría de las peticiones.