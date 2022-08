Podemos guarda silencio sobre el indulto a Griñán a la espera de la decisión de Sánchez

Podemos no quiere posicionarse a favor o en contra de un eventual indulto al expresidente andaluz, José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación. La formación morada debe decidir si se expone a una ruptura de la coalición que les sacaría del Gobierno o a una nueva pérdida de electores hartos de las contradicciones del partido y que sería fatal para las próximas elecciones.

Así lo ha manifestado este miércoles Isabel Serra, portavoz de la formación morada, en una rueda de prensa en la que ha evitado comentar si su partido es favorable a conceder el indulto a Griñán, dado que todavía no se ha solicitado formalmente al Gobierno.

"Como ese indulto no está solicitado y no hacemos política ficción, todavía no lo valoramos", ha señalado Serra, que prefiere aguardar a conocer la sentencia definitiva, pues por ahora el Supremo solo ha revelado el fallo, que confirma la pena de cárcel para Griñán.

No obstante, ha señalado, Podemos "nació para hacer frente a los políticas de recortes, la austeridad y la corrupción del bipartidismo, y pensamos que eso tiene que dejarse atrás".

Mientras el PSOE de Pedro Sánchez abona el terreno para conceder la medida de gracia a Griñán, Podemos se encuentra entre la espada y la pared. Aunque la formación nació para combatir la corrupción, como la propia Serra ha señalado, la ejecutiva del partido ha decidido no posicionarse por el momento, lo cual resulta por si mismo revelador.

No sería la primera vez que Podemos apoya el indulto de condenados por el delito de malversación. Ya lo hicieron alineándose a favor de los indultos a los líderes independentistas, condenados por sedición y por malversación. En aquel momento entendieron que era preferible "rebajar la tensión en Cataluña", sin embargo, la situación de Griñán no tiene nada que ver.