De rehuir el cara a cara a buscarlo. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo debatirán sobre diversos temas en el Senado en un pleno especial. "Queremos que sea un debate sereno, constructivo", ha afirmado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. La ministra ha retomado las palabras que este domingo dijo Feijóo juicio del PP, es "de extraordinaria dificultad". cuando retó a Sánchez a un debate "tranquilo y sereno" sobre la situación en España que, a

Rodríguez ha sido la encargada de anunciar que el Gobierno ha registrado en el Senado la comparecencia del presidente para "informar del plan de ahorro y gestión energética y su perspectiva territorial, así como del contexto económico y social del mismo". El cara a cara, que marcará el inicio del curso político, será con toda probabilidad, el próximo martes 6 de septiembre a las 16:00.

"El PP no tiene modelo alternativo"

La Moncloa quiere "confrontar" los "modelos y propuestas" y emplazará al líder del PP a que aclare "cuál será su modelo". "Nosotros tenemos claro cuál es nuestro modelo", ha afirmado Rodríguez. La ministra ha prometido que "no paguen los de siempre y que las familias se sientan protegidos".

Fuentes de La Moncloa defienden que el momento elegido para comparecer porque están convencidos de que "no hay modelo alternativo" y celebran haber cogido a Génova en un contrapié. "Vamos a demostrarlo" aseguran exultantes en el Palacio mientras aseguran que la situación "requiere que los Gobiernos no sean agoreros del mal".

La propuesta de Feijóo

El presidente del Gobierno ha aceptado el envite del líder de la oposición tras negárselo sólo unas horas antes. El lunes, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, lo redujo a la sesión de control en la Cámara Alta, donde una vez al mes Feijóo y Sánchez se enfrentan.

La portavoz del Ferraz salía al paso de la petición del líder del PP que este domingo reclamaba un debate "sereno y tranquilo" en el Senado, donde él tiene un escaño. "Hemos pasado de Putin como el culpable de todos los males de España a Feijóo", ha llegado a afirmar el presidente del PP, citando la catarata de descalificaciones que, desde las filas gubernamentales, le han dedicado durante este verano.

En La Moncloa han negado haber cambiado de opinión. "No sé muy bien si quiere debate o no quiere debate", ha asegurado Isabel Rodríguez, que ha rematado su comparecencia asegurado que no sabía "muy bien la comparecencia que deseaba Feijóo".