Feijóo: "Si necesitan 22 ministros para insultar será porque no tienen mucho que hacer"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no parece tener "sudores fríos" por tener que debatir este martes en el Senado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "líder del debate energético en Europa", tal y como presumía el ministro de Presidencia y Memoria Democrática, Félix Bolaños. De hecho, Feijóo valora que Sánchez "al final" vaya a hablar "aunque sea solo un poco" en el Senado sobre ahorro energético porque así podrán "hablar de España sin insultar a nadie".

Así lo ha asegurado Feijóo después de que Sánchez haya pedido comparecer en el Pleno del Senado para presentar el plan de ahorro energético del Gobierno que se debatió la pasada semana en el Congreso en la convalidación del decreto ley.

Feijóo ha dicho que tiene "mucho interés" en decirle a Sánchez "lo que opina" y cuáles son las propuestas del PP en materia energética. "Nos gustaría que nos explicase él por qué estamos en esta situación", ha exclamado.

"Además, creo que es bueno que comparezca en el Senado porque mientras comparece en el Senado los ministros no nos van a insultar y eso es muy importante", ha apostillado el presidente del PP.

Al respecto, ha señalado que "esta mañana ya ha insultado otro ministro, antes de comer puede que le toque al siguiente y por la tarde ya no sé cuántos ministros nos insultarán"; por eso, ha continuado, "por lo menos, durante el tiempo del debate en el Senado, podemos hablar de España sin insultar a nadie", ha afirmado.

"En Galicia, cuantos más insultos, más votos"

En relación con los insultos, ha dicho que "hacia mi persona los acepto, llevo algunos años dedicándome a la política, y he visto que el deporte favorito de los nacionalistas, podemitas y de los socialistas en Galicia era insultarme" y "cuando más me insultaban más votos teníamos y cuanto más veces me insultaban más mayorías absolutas sacábamos".

"Si necesitan 22 ministros para turnarse e insultar a un ciudadano será porque no tienen mucho que hacer", ha señalado, pero ha dejado claro que no acepta que el Gobierno "insulte a los españoles maquillando la realidad en la que están viviendo". "Ese insulto me duele especialmente".

Así lo ha indicado Feijóo, que ha participado junto con el presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y el coordinador general del PP y presidente provincial, Elías Bendodo, en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande en la Junta Directiva del PP de Málaga.

"El fracaso" de la política energética de Sánchez

En cuanto a uno de los "fracasos" del Gobierno ha citado la política energética porque "ha limitado de forma irresponsable la capacidad de producción energética de España".

"Mientras los polacos, los alemanes y otros países de la UE potenciaban sus centrales térmicas, aquí se han cerrado todas; mientras los portugueses, y otros países de la UE estaban incrementando sus potencialidad hidráulica, aquí no se ayuda a ello; y mientas la mayoría de los países y la UE señala que la energía nuclear es verde, aquí se ha dado plazo de finalización a las centrales nucleares españolas, que producen el 20% de la energía que consumimos", ha enumerado.

Es más, ha lamentado que "el mismo año que Alemania incrementaba sus centrales térmicas, aquí cerrábamos incluso aquellas que habían hecho inversiones millonarias para cumplir el reglamento de emisiones de la EU".

A su juicio, España "ha perdido competitividad y vulnerabilidad". "El resultado es que, cuando apagas un sistema y fuente de energía que funciona antes de enchufar una nueva fuente de energía que aún no funciona, tenemos un problema energético al que hemos introducido todavía más dificultades".

Argelia: "Irresponsabilidad energética y en asuntos exteriores"

"Sánchez ha sabido combinar a la perfección la irresponsabilidad política energética con la irresponsabilidad política en asuntos exteriores", ha advertido, por otro lado, Feijóo.

Así, ha criticado, en un momento de crisis energética que invade a toda la UE, "el volantazo" en la política de exteriores de España, que "ha conseguido que uno de los grandes países proveedores de gas, el país que más gas vendía a España en unas condiciones óptimas, como es Argelia, haya pasado a vender el que nos vendía a nosotros a vendérselo a Italia y hacer grandes acuerdos con Francia".

"Es evidente que lo que ha ocurrido en la política exterior de España ha impactado negativamente en la política energética", ha dicho y se ha referido a las declaraciones de Sánchez sobre ir a Argelia: "Debería haber ido a Argelia antes de tener un problema con ellos y no ahora a intentar solucionar el problema que él ha generado", ha sentenciado.

Por otro lado, ha aludido a la subida de la factura de la luz y como los "costes energéticos están cuestionando la viabilidad de empresas españolas". "Ahora la única solución que se le ocurre al Gobierno, sin hablar con los sectores que lo tienen que aplicar; con las Comunidades, que tiene que vigilar, y sin hablar con la oposición y en contra del reglamento de la UE, es obligar a los ciudadanos, a los comerciantes, a los escaparates y tener la broma de sacarnos y ponernos la corbata en función de que nos interese ponerla o sacarla".

"Esto no tiene ningún sentido; no tiene ningún sentido poner límites a la producción de energía en el país; proponer al mismo tiempo recortes drásticos en el consumo de la energía que necesitan empresas para operar y limitar la producción de energía en el ámbito hidráulico, de las térmicas y nucleares", ha enumerado, además de que "no tiene ningún sentido subvencionar con 400 millones de euros a los consumidores franceses con esa excepción ibérica", ha señalado.

Menos imposición y más ejemplo

Por ello, ha pedido a Sánchez que "confíe en España y los españoles", que "abandone la vía de la imposición y apueste por la vía de los incentivos al ahorro de las familias, que ofrezca ayudas y bonificaciones a aquellos particulares y empresas que se comprometen y consiguen bajar el ahorro de energía, que confíe en las capacidades energéticas del país y ponga a trabajar todas las fuentes de energía instaladas", además de que "sea el primero en dar ejemplo".

"Estamos preocupados por la situación porque sabemos, después de casi cuatro años, que este Gobierno no es capaz de hacer frente a la difícil situación que atraviesa el país", ha advertido, al tiempo que ha señalado que el Ejecutivo "no ha estado ni está concebido para hacer frente a una crisis, sino para resistir en el Gobierno".

Ha recordado que se acusó al PP "de catastrofistas" en relación con la inflación o la advertencia del riesgo de entrar en una desaceleración económica, entre otros. "Hace tan solo unas semanas, sin embargo, todos los que nos llamaban catastrofistas nos advierte de que vamos a tener un otoño e invierno muy duros".