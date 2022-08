Ni Adif, ni Renfe recibieron "notificación alguna de posible incidencia" en las vías del tren en Bejís (Castellón) que comunican Valencia y Zaragoza. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha asegurado ante la Comisión de Transportes que al gestor ferroviario no se le comunicó "ni que la zona estaba en desalojo, ni del cambio en las condiciones del incendio".

La exposición de la ministra ha dejado a los pies de los caballos a la Generalidad Valenciana y a sus servicios de emergencia que a las 15:00 habían desalojado Bejís y , a las 16:00, varias localidades cercanas por el incendio "descontrolado". A las 17:00, el tren de media distancia con 49 pasajeros se adentraba en las llamas y sólo la pericia de la maquinista, que consiguió dar la vuelta, evitó una catástrofe mayor pese a los 5 ingresados por quemados, todos tras saltar del vagón.

Adif se enteró del incendio por la maquinista

"La primera comunicación que Adif recibe, sobre complicaciones en la circulación por incendio, viene de la maquinista", ha llegado a afirmar Raquel Sánchez en una comparecencia de "urgencia" ante la Comisión de Transporte que fue aprobada, tras ser solicitada por el PP, por la Diputación Permanente.

Sánchez ha reiterado, en varias ocasiones, que tanto Adif como Renfe "cumplieron con los protocolos establecidos" y que hasta que la maquinista detectó "el humo y las cenizas en la zona y luego el incendio", nadie les avisó de que la zona estaba tomada por las llamas. Pese a los reproches velados contra el Gobierno valenciano, la ministra ha pedido que "no se utilice este incidente como elemento partidista".

Críticas de PP y Vox

"Es evidente que hubo una falta de comunicación entre los servicios de emergencia, Renfe y Adif", ha admitido el diputado de Compromís, Joan Baldoví, y cuyo partido gobierna en coalición con el PSPV de Ximo Puig la Generalidad Valenciana.

"El Gobierno más caro de la historia no supo informar a Renfe y Adif de un incendio", ha afirmado la diputada de Vox, Patricia de las Heras. Más incisivo ha sido el PP con un interrogatorio en el que han hecho un repaso cronológico sobre cómo el fuego se descontrolaba y, mientras se desalojaban las localidades cercanas, el tren avanzaba hacia las llamas. "Su única acción durante estas semanas ha sido poner un tuit", ha reprochado el diputado valenciano del PP, Óscar Clavell, que ha lamentado que la ministra no interrumpiese las vacaciones.

"¿Conoce usted que esa vía ya sufrió incendios a su paso por Segorbe? ¿Sabe por qué? Porque su ministerio no cumplió con sus obligaciones de mantener limpias las vías en su zona de dominio", ha afirmado el diputado popular.

Pide "disculpas" por el tren de Extremadura

Más autocrítica ha sido la intervención de Sánchez sobre el tren en Extremadura, cuya línea de alta velocidad no ha dejado de acumular retrasos y averías desde su puesta en marcha en las primeras semanas de julio. " Admito que no estuvimos a la altura de las expectativas", ha afirmado Raquel Sánchez que, no obstante, ha asegurado que "no hubo dejación".

"Hemos corregido esas deficiencias y el servicio se está prestando con normalidad", ha añadido la ministra de Transportes pese a que este domingo el tren llegó a Madrid con 55 minutos de retraso y sin agua. Raquel Sánchez se ha limitado a prometer que se "reforzará el personal" y que la "la línea de ferrocarril", que no alta velocidad, entre "Lisboa-Badajoz y Madrid" entrará en funcionamiento el próximo año.

"Maldita la gracia que nos hace. No hay AVE ni va a haber AVE a Extremadura en mucho tiempo", ha sentenciado el diputado extremeño de Vox, Víctor Sánchez del Real, que ha afeado a la ministra que culpase a Gobiernos anteriores. "¿Que AVE ministra? ¿Ese tren que no alcanza los 90 km por hora de velocidad media?", ha preguntado el diputado extremeño del PP, Víctor Píriz, que ha tildado la inauguración de "chabacana y absurda".