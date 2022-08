Un comité asesor de la ONU dice que España "violó los derechos políticos" de cuatro golpistas

Alborozo en el separatismo por el dictamen del comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un informe en el que se afirma que España habría vulnerado los derechos políticos de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, condenados por el golpe de Estado separatista de 2017. Según el citado comité, un órgano asesor cuyas resoluciones no tienen validez jurídica ni son vinculantes, el Estado español habría incumplido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al privar de sus cargos a los recurrentes cuando todavía no habían sido condenados.

Junqueras, Romeva, Rull y Turull presentaron un recurso ante el comité de Derechos Humanos de la ONU en diciembre de 2018, cuando estaban en prisión preventiva a la espera de juicio acusados de rebelión y malversación. En su texto denunciaban que los tribunales les habían privado de su condición de miembros del gobierno autonómico y diputados en la cámara catalana a pesar de que aún no habían sido juzgados. También destacaban que habían hecho constantes llamamientos a la ciudadanía para que no se produjeran hechos violentos. Al respecto, el comité asume las tesis de los independentistas con el argumento de que el Tribunal Supremo les condenó finalmente por sedición y no rebelión.

"Condena" sin consecuencias

Las consecuencias del dictamen son nulas. El propio comité de Derechos Humanos aclara en su resolución que "en el presente caso, su dictamen sobre el fondo de la reclamación constituye una reparación suficiente para la violación dictaminada".

El expresidente de la Generalidad prófugo, Carles Puigdemont, ha asegurado en su cuenta de Twitter que la resolución es "otra bofetada desde Naciones Unidas en la cara del Estado español" y añade que "los responsables de aquella violación dieron un golpe a la democracia".

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha aprovechado la misma red social para cargar contra el Estado y pedir la amnistía porque en su opinión, el dictamen "evidencia que España no puede seguir con las prácticas represivas contra el independentismo".