La Ley Celaá provoca el inicio de curso más caótico: libros provisionales y profesores sin formación

La entrada en vigor de los nuevos currículos educativos derivados de la Lomloe aboca al nuevo curso escolar a un auténtico caos. A falta de cuatro días para que empiecen las clases en muchos lugares de España, todavía hay siete comunidades autónomas que siguen sin aprobar sus directrices, lo que se traduce en una falta de libros de texto adaptados a la nueva normativa y, lo que es más grave, en una falta de formación del profesorado que, a estas alturas, ni siquiera sabe a ciencia cierta qué y cómo deberá enseñar a los alumnos a lo largo del próximo año.

"Se está aplicando la normativa sin orden ni concierto, con lo cual, a día de hoy, el caos es absoluto", advierte a Libertad Digital Pedro José Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA). Los profesores coinciden en el diagnóstico. "Claro que hay caos", suscribe Sonia García, vicepresidenta del sindicato ANPE.

Las comunidades culpan al Gobierno

A pesar de que el inicio escolar está a la vuelta de la esquina, Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Canarias y Murcia siguen sin aprobar el nuevo currículo educativo. Las siete comunidades culpan al Gobierno de su retraso, ya que el último de sus reales decretos de enseñanzas mínimas, el de Bachillerato, no fue publicado hasta el pasado 5 de abril.

Hasta ese momento, explican, no pudieron empezar a trabajar en la parte que les corresponde y, al tratarse de un decreto, los trámites preceptivos (informes jurídicos, consulta al Consejo Escolar, etc.) pueden alargase hasta seis o siete meses en función de la normativa de cada comunidad. Eso explica que muchas regiones no hayan publicado los currículos hasta esta misma semana y que otras no confíen en hacerlo antes de que comiencen oficialmente las clases.

Libros de texto hechos con borradores

"Obviamente no podemos esperar y elaborar los libros de texto en noviembre, así que estamos haciéndolos en base a los borradores que nos han facilitado las comunidades", explican desde la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE). Tampoco ellos esconden el caos que ha generado el Gobierno, aunque intentan minimizar los daños como pueden: "Si una vez que se aprueben los decretos hay algún cambio y los libros ya están distribuidos, las editoriales habilitarán fórmulas a través de sus plataformas digitales para hacer los cambios que sean necesarios y facilitárselos tanto a profesores como a alumnos".

En este sentido, la vicepresidenta de ANPE recuerda que "hoy en día los libros de texto son solo una herramienta más, pero ni son la única ni la más importante". Precisamente por eso, aunque se ponga el foco en los libros de texto, insiste en que el mayor problema no es ése.

Profesores sin formación

"Aquí lo que priman son las programaciones didácticas de los centros y ese es el principal problema, que para hacerlas también estamos trabajando con borradores", explica Sonia García, que advierte de que lo que más ha de preocuparnos es la formación de aquellos que deben encargarse de enseñar a los alumnos siguiendo las nuevas pautas. "Está trabajando contrarreloj, y ha venido todo tan impuesto, tan rápido, que no da tiempo a esa adaptación y a esa formación del profesorado".

La complejidad de este inicio de curso es así más que evidente para profesores, editores y familias, quienes ya piensan incluso en lo que está por venir. "Lo peor es que el año que viene volvemos a lo mismo, porque toca cambiar el currículo de los cursos pares (este año únicamente se modifican los cursos impares de Primaria, Secundaria y Bachillerato), así que vamos a tener dos años de caos total y absoluto -advierte Pedro José Caballero-. Y eso sin contar con que venga un nuevo Gobierno y volvamos otra vez a cambiar la normativa"