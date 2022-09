Poco antes de las 11.30 hacían su entrada triunfal en una abarrotada plaza de Cervantes de Alcalá de Henares Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso para dar el pistoletazo de salida al nuevo curso político. Lo hacían acompañados por la candidata a la alcaldía de este municipio madrileño, Judith Piquet.

La sintonía entre los dos dirigentes populares no puede ser mayor y así se encargaron de demostrarlo bajo un "sol del carallo". Fundamentalmente Núñez Feijóo, que llegó a presidente del PP en uno de los momentos -si no el que más- más convulsos de la historia del partido. "Que digan de manera insistente que Isabel y yo somos muy distintos, acredita que tenemos algo que nos hace muy parecidos: los dos ponemos muy nervioso al Gobierno de Sánchez. Eso da mucha unidad. Y eso se acredita en la intensidad y frecuencia con la que nos insultan".

No hay división. La unidad es total. Y quieren que quede claro: ya antes de anoche ambos mandatarios se preocuparon en mostrarlo haciendo pública la cena que compartieron en una taberna madrileña, encuentro al que se refirió este viernes Feijóo. "El otro día que tuvimos ocasión de cenar, le dije: ‘Oye, Isabel, ibas de primera en el ranking de insultos y descalificaciones y en un mes y medio estoy a punto de empatarte. No me importa que vayas primera porque eso te da prestigio’".

"Me hace cierta gracia que cuando el PP va bien alguien se invente discrepancias y disputas. Lo cual, cuantas más inventen es que el PP va mejor, subrayó Feijóo quien puso de manifiesto que "es muy curioso que sea el presidente Sánchez el que alimente las supuestas divisiones cuando resulta que preside un Gobierno que es el ejemplo de Europa de la división", incidió. Pero el suyo, dijo, es "el partido de la unidad".

Las palabras de cariño de Núñez Feijóo hacia Ayuso no quedaron ahí. El líder de los populares quiso salir en defensa de la presidenta madrileña. "Resulta más curioso todavía que el Gobierno que presume de ser el más feminista recurre siempre al menosprecio, al insulto y a la difamación de una mujer libre que se presenta libremente a las elecciones y es elegida presidenta de la Comunidad de Madrid", dijo entre un gran aplauso. "Aunque no debemos sorprendernos porque estos supuestos feministas alegaron un embarazo para cesar a una de las más altas responsables del PSOE".

