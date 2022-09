Dos nuevas encuestas amplían la ventaja del PP a 45 escaños y apuntalan una holgada mayoría absoluta de la derecha

Dos nuevas encuestas corroboran este domingo la tendencia al alza del PP, que sigue ampliando su ventaja sobre el PSOE hasta conseguir entre 44 y 45 escaños más que el partido de Gobierno. Además, tanto el sondeo de Sigma Dos para el diario El Mundo, como el realizado por SocioMétrica para El Español apuntan a una holgada mayoría absoluta de la derecha a pesar de la ligera caída de Vox, por lo que Pedro Sánchez vería alejarse cualquier posibilidad de reeditar un pacto con Podemos que le permita quedarse en La Moncloa.

Según el último sondeo de Sigma Dos para el diario El Mundo, si hoy se celebrasen elecciones, los de Núñez Feijóo conseguirían hasta 45 escaños más que los socialistas, situándose ya en 137. La encuesta, realizada la semana pasada, otorga a los populares una intención de voto del 31,7%, 7,5 puntos más que el partido de Gobierno y un punto y medio más de lo que este mismo barómetro vaticinaba el pasado mes de junio. Mientras tanto el PSOE cae hasta el 24,2% y se consolida por debajo de los 100 escaños. Concretamente, 92.

La holgada mayoría absoluta de la derecha

La nueva estrategia de confrontar con Feijóo para frenar su crecimiento parece haber así fracasado, ya que no sólo no ha conseguido su propósito, sino que los de Pedro Sánchez siguen cayendo de forma estrepitosa, alejando así sus opciones de volver a gobernar. No en vano, entre los 137 escaños del PP y los 46 que conseguiría Vox, la derecha obtendría una holgada mayoría absoluta, ya que sumarían 183 diputados, siete más de los necesarios.

Si nos atenemos a las estimaciones publicadas por El Español, Núñez Feijóo y Santiago Abascal llegarían incluso hasta los 187 escaños, a los que todavía se podrían añadir los conseguidos por Navarra Suma (2) y Ciudadanos (1), partido al que SocioMétrica sigue otorgando representación, a diferencia de la encuesta realizada por Sigma Dos para El Mundo.

Sea como fuere, lo que queda claro es que Sánchez vería truncada su posibilidad de reeditar su gobierno de coalición con Unidas Podemos, ya que, entre ambas formaciones, sumarían entre 114 y 117 escaños según la fuente y, ni siquiera sus socios habituales -ERC, PNV o EH Bildu-, podrían acudir a su rescate.

Respecto al porcentaje, por primera vez en la historia democrática, la denominada "suma de las derechas" se quedaría a sólo tres décimas de sobrepasar el umbral del 50%, según El Español, un resultado muy similar al que firma el diario El Mundo.

Transferencia de voto

En cuanto a la transferencia de voto, la encuesta de Sociométrica apunta que, de los votantes que el PSOE pierde respecto a 2019, los populares recibirían hasta un 5,2%, mientras que Podemos se quedaría con un 4% y Más País con el 2,3%. Una vez más, al líder que más perjudican los abstencionistas e indecisos es a Pedro Sánchez, que tendría en esta situación a más de un 12,4% de los que le votaron en las últimas elecciones.

Por el contrario, el PP se sitúa en esta ocasión a la cabeza de fidelización de voto: concretamente, un 83,4%. Del resto, un 6,7% iría a parar a Vox, algo menos que anteriores ocasiones, mientras que el 6,9% caerían en la abstención o todavía estarían indecisos. Los de Abascal, por su parte, dejan de ser el partido que más votantes retiene, aunque el porcentaje sigue siendo elevado, ya que hasta el 79,2% volverían a apoyarles en las urnas. En favor del Partido Popular perderían hasta un 10% de los apoyos y un 8,1% serían abstencionistas o indecisos.

En el caso de Podemos, el voto se transfiere sobre todo hacia el partido de Íñigo Errejón, Más País, que se lleva un 9,3% de apoyos morados, mientras que el PSOE recibiría únicamente un 2,9% de la formación morada. Por último, cabe destacar el batacazo de Ciudadanos, que tan sólo conservaría el 27,6% de los apoyos de 2019 y cedería al PP hasta un 37,6% de sus papeletas.