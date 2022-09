El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrado este jueves no ha acordado los nombramientos para el Tribunal Constitucional. Los vocales se han limitado a fijar las normas que deben seguirse para la elección de los dos magistrados pero sin especificar una nueva fecha en la que pudiese celebrarse otro pleno para la designación.

Este era el escenario más esperado toda vez que la reunión comenzaba sin nombres sobre la mesa de posibles candidatos, puesto que los vocales de tendencia conservadora había condicionado el proceso a fijar previamente unas "reglas del juego" sobre cómo deben de efectuarse los nombramientos para el tribunal de garantías.

Según fuentes jurídicas han informado a Efe, tras más de cuatro horas de debate los vocales han aprobado por unanimidad estas reglas del procedimiento que no recogen en ninguno de sus apartados una fecha para votar y en las que no se hace mención alguna a la reforma aprobada por el Congreso que fijaba el 13 de septiembre como plazo límite para realizar los nombramientos. Un plazo que todo apunta a que no se va a cumplir.

Sólo habrá pleno si hay candidatos

En el documento, al que ha tenido acceso Efe, se especifica que "la convocatoria del Pleno tendrá lugar cuando lo acuerde el presidente por propia iniciativa o lo soliciten al menos cinco vocales" y en dicha convocatoria se deberá incluir "los nombres de dos candidatos".

Una vez presentados estos primeros candidatos otros vocales podrán presentar otros, siempre hasta que se inicie el pleno. Para que uno de estos candidatos sea finalmente designado serán precisos, al menos, 12 votos, teniendo en cuenta el quorum actual del Consejo se ha reducido ya que cuenta con dos vocales menos.

En cualquier caso, estos candidatos que no lograsen los suficientes apoyos podrían volver a ser presentados en las siguientes sesiones del Pleno del Consejo.