Bolaños, enfurecido, rechaza la carta de Pons: "Seamos serios"

El ministro de Presidencia ha rechazado la carta remitida por el vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, en la que le solicitaba renovar el CGPJ tras las amenazas de Carlos Lesmes. Félix Bolaños, que participaba en un acto en Logroño con la presidenta de La Rioja, ha respondido de forma airada al principal partido de la oposición.

"Me han mandado una carta de once folios llena de excusas y líneas rojas y condiciones", ha asegurado mientras rechazaba la mando tendida de Génova porque, a juicio del Gobierno, "es un intento de aparentar de cara a la galería que quieren renovar". "Si quisieran renovar de verdad me pueden llamar y en una tarde renovábamos", ha añadido un gesto rotundo en un hombre que acostumbra a mantener un tono mesurado.

El ministro de Presidencia ha respondido a Alberto Núñez Feijóo "con tres palabras: cumpla la ley". Con esta respuesta, el Gobierno no se mueve de su postura de mantener la actual del CGPJ, del año 1985, pese a que, en su carta, Pons se ha mostrado favorable a renovar el órgano conforme a la ley actual.

Baja el tono frente al CGPJ

Bolaños ha sido contundente con el PP pero ha rebajado el tono con respecto a los magistrados del órgano. El ministro de Presidencia, e interlocutor del Gobierno para renovar el CGPJ con el PP, se ha referido a la renovación de los cuatro jueces del Constitucional. En un tono más manso, ha solicitado que sea el Gobierno de los jueces "hagan su trabajo" y cumplan "la ley".

También ha expresado su "máximo respeto por el funcionamiento del Consejo y de sus vocales". "Tienen un plazo legal, están trabajando y desde el Gobierno lo único que deseamos es que hagan su trabajo con tranquilidad, sin presiones y que cumplan la ley", ha aseverado ya en un tono más distendido.