Fractura total entre partidos y entidades separatistas en una Diada bochornosa

Tras los incidentes de este sábado en el Fossar de les Moreres, la tradicional ofrenda floral en la estatua de Rafael Casanova en Barcelona se ha convertido en el escenario de nuevas broncas, gritos e insultos en una Diada que está resultado bochornosa. Grupos de separatistas exaltados han insultado a los líderes de ERC y Junts per Catalunya (JxCat), a quienes han acusado de "traidores" y "vendidos".

Pero los independentistas que querían pasar cuentas con Oriol Junqueras, Jordi Turull o Laura Borràs no han sido los únicos manifestantes en el enclave. Un grupo de personas, familiares de ancianos fallecidos en residencias durante la pandemia, han mostrado carteles en los que pedían una comisión de investigación en el Parlamento catalán sobre la gestión de la Generalidad en los centros para personas mayores. Tanto ERC como JxCat se niegan a poner en marcha dicha comisión parlamentaria.

Después de la ofrenda ha tenido lugar el acto "cultural" de Òmnium con la presencia del presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, que ha reiterado que no asistirá a la manifestación de esta tarde organizada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Òmnium sí que participará, pero su presidente, Xavier Antich, no se ha privado en su parlamento de llamar a la ANC de "populista" por llevar a cabo un discurso antipartidos.

Según Antich, cinco años después del golpe de Estado "es hora de mirar hacia delante y no hay vía hacia la independencia que no sea democrática, transversal e inclusiva, aquí no sobra nadie". Aludía así a la polémica entre ERC y la ANC. El partido se siente excluido de la convocatoria por el manifiesto de presentación, un texto en el que se dice que "se ha acabado esperar nada de los partidos, sólo el pueblo y la sociedad civil organizada podrán alcanzar la independencia" y que "la victoria del 1-O y la mayoría independentista del Parlamento no se pueden malgastar en mesas de diálogo con el Estado español y en trifulcas internas".

Banderas españolas en la ANC

Por otra parte, el escaparate de la sede de la ANC ha amanecido decorado con cuatro grandes banderas españolas adosadas al cristal, lo que ha causado un gran sofoco entre los independentistas que han acudido esta mañana a ultimar los detalles de la manifestación. Junto a las banderas españolas no había inscripción ninguna, a diferencia de lo que ocurre cuando el independentismo visita las sedes de partidos como PP, Ciudadanos, Vox o incluso el PSC. En esos casos, no hay banderas, sino pintadas con amenazas y en muchas ocasiones bolsas de basura y toda clase de excrementos.