El Toro de la Vega se celebra sin incidentes y con el enfado de los vecinos: "El trato es denigrante"

Tres años después por la pandemia y siete de la supresión de lanzas y muerte en público, el Toro de la Vega ha vuelto a recorrer las calles de la histórica Tordesillas, en la provincia de Valladolid, dentro de un festejo que se ha desarrollado sin incidentes aunque todavía coleando la polémica por la última propuesta del Gobierno, a través del Ministerio de Derechos Sociales, solicitando a la Fiscalía que adopte medidas para paralizar el Torneo del Toro de la Vega, que señalaba a su participantes como posibles sospechosos de maltrato animal.

Ha sido finalmente el TSJCyL, a instancias del PACMA, el que ha acordado la suspensión cautelar de las nuevas bases reguladoras que había creado el propio Ayuntamiento de Tordesillas para desarrollo del torneo del Toro de la Vega, es decir, sin muerte del animal en público y sin la posibilidad de que los lanceros le coloquen divisas con arpones.

El festejo se ha desarrollado sin incidentes, bajo la atenta mirada de varios efectivos de la Guardia Civil a caballo en el que "Manjar", un imponente ejemplar de 560 kilos, corniveleto y perteneciente a la vacada de Albarreal, ha protagonizado el encierro al que ha quedado reducido el torneo programado por el Ayuntamiento de Tordesillas.

Centenares de personas han seguido al astado a lo largo del recorrido, desde su salida de un cajón situado en la Cuesta del Empedrado hasta los pinares situados cerca de la desembocadura del río Zapardiel en el Duero hasta la finalización del festejo.

Quejas entre los vecinos y aficionados

Desde primera hora de la mañana, los vecinos de Tordesillas y alrededores comenzaban a coger los mejores sitios para ver el torneo, ahora encierro. La fiesta suele congregar a unas 30.000 personas aunque este año se ha visto reducido el número de asistentes y esto es uno de los motivos de la defensa del Toro De la Vega por parte de los lugareños aunque entonando el mea culpa "aquí en Castilla y León, somos los que menos nos movemos y somos los que menos protestamos por todo, pues así nos pasa" afirmaba uno de los vecinos que ha acudido a ver el encierro.

Entre los asistentes se comentaba el cierto malestar ante la última decisión del TSJCyL en respuesta a un recurso presentado por el partido animalista Pacma, y algunos han mostrado las pancartas en defensa del festejo tradicional del Toro de la Vega, que se celebró hasta el año 2015 dando muerte al astado.

"Llevamos desde la pandemia sin celebrarlo bien y ahora nos hemos juntado amigos y familia, aficionados del festejo para celebrarlo. Que viva el pueblo y viva el Toro De la Vega" gritaba otro de los aficionados y seguidores de esta tradición ancestral que también se ha quejado de que Silvia Barquero, presidenta del PACMA, se esté "cebando muchísimo con el pueblo".

David, otro de los allí congregados comentaba su descontento con las últimas medidas y sobre todo por la continua provocación por parte de los grupos antitaurinos, "los animalistas tienen que dar el cante y si no no existen. He visto muchas veces esa gente venir con palos y encararse con la Guardia Civil. Ellos quieren fomentar un enfrentamiento y un choque con las personas. Yo les he visto provocar", relataba este aficionado al festejo.

En relación a la Ley de bienestar animal, varios torrdesillanos han dado muestras de descontento e impotencia ya que, según ellos, se ha puesto el foco del maltrato animal en el toro de la Vega "cuando aquí ya no se lancea al toro desde el 2016".

Gerardo Abril Antón expresidente del Patronato del Toro De la Vega también ha querido mostrar su descontento con la situación de persecución contra el pueblo y sus festejos "la ignorancia es libre y hay gente que se cree superior al resto de los ciudadanos. El trato a Tordesillas ha sido denigrante. Han puesto al pueblo y a su gente como si fuéramos inferiores y están dispuestos a hacer todo porque para ellos nosotros somos la barbarie".

Al finalizar el Torneo (con formato de encierro) "Manjar" se ha refugiado en la zona de pinares hasta que a las 12.45 horas cuando un petardo ha dado por terminada la suelta, en la que los asistentes han aplaudido al grito reivindicativo de "¡Viva el Toro de la Vega!" y "¡Viva la Virgen de la Peña!" en referencia a la patrona de la Villa y Tierra de Tordesillas.