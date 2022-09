Ana Losada: "No hay un instrumento que defienda que el castellano es lengua vehicular"

La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, ha declarado este miércoles en Es la mañana de Federico de esRadio que, sin la complicidad del Gobierno de España, "no hubiera sido posible el bloqueo de la sentencia del 25%" –refiriéndose a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que instaba a impartir en español un mínimo del 25% del horario lectivo en la enseñanza obligatoria, y que, por las maniobras legales de separatistas y socialistas, no se puede aplicar–: "Si el señor Moreno o la señora Ayuso, o cualquier otro dirigente autonómico, dijera que no va a cumplir la ley, a los cinco segundos tendría un requerimiento encima de la mesa. Y eso no ocurre en Cataluña".

Escuela de Todos celebrará este domingo, a las 12:30, en el Arco del Triunfo de Barcelona, una manifestación para "exigir el fin de una escuela monolingüe" con el lema "El español, lengua vehicular" –más información, en su web–. A la convocatoria no acudirá Alberto Núñez Feijóo, aunque, tal y como ha dicho Losada, "sabemos que vienen Cuca Gamarra y otros dirigentes del PP del resto de España y de Cataluña". Ha reconocido que le gustaría "que vinieran los líderes de los partidos", aunque, realmente, "lo que queremos es que si el señor Feijóo llega a La Moncloa, haya un bilingüismo real". Ahora bien, deja un aviso para navegantes: "Los que no van a estar en esta manifestación son los dirigentes políticos que apoyan la escuela monolingüe. De eso tienen que ser conscientes".

Este martes, el Constitucional admitió el recurso del PP y Cs contra la exclusión del 25% del español en Cataluña. Al respecto, Losada ha indicado que, en el "mientras tanto", las familias están "desamparadas" porque no hay "un instrumento que defienda que el castellano es también lengua vehicular". "El grado de impunidad en Cataluña –ha denunciado– es absoluto. El grado de cinismo de los partidos que apoyan la escuela en catalán, entre los que se encuentra el PSC, es muy elevado".

La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe ha dicho que no se rendirán por, al margen de la lengua española, "el Estado de derecho": "Es inconcebible que en un Estado europeo y democrático la lengua mayoritaria no se estudie en la escuela y aquí no pase nada". Losada ha añadido que, al margen de quien gobierne, continuarán "reclamando lo mismo": "Vamos a seguir pidiendo el fin de la escuela monolingüe. Ocurre en Cataluña, ocurre en España, y este problema afecta a todos los españoles".