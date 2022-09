El Gobierno acusa a Andalucía de "dumping fiscal" para "eliminar impuestos a los privilegiados"

La política es un viaje de ida y vuelta. El mismo PSOE que en 2007, en tiempos de Zapatero, eliminó el impuesto de patrimonio por "penalizar el ahorro" y ser "desigual", se afana ahora en defenderlo porque, como según dicen en el Gobierno, estamos "en contextos distintos". La decisión del presidente andaluz Juanma Moreno de suprimirlo ha enervado al Gobierno que no ha esperado al turno de preguntas para arremeter contra la Junta de Andalucía.

"Este es un Gobierno que trabaja para fortalecer lo público. Lo que otros hacen es eliminar impuestos a los privilegiados cuando con ello lo que están es eliminando recursos que van a políticas públicas", ha afirmado la portavoz, Isabel Rodríguez, nada más sentarse en la mesa de la sala de prensa del Palacio de La Moncloa, tras el Consejo de Ministros en la que se ha aprobado una bajada del IVA del gas del 21 al 5% y 172 millones para atención primaria. "Reducimos impuestos que vayan al 99%.", han presumido en el Gobierno tratando de confrontar modelos y de defender que trabajan "por la mayoría social".

Se desdicen

En un Gobierno coral, donde están el PSOE, Podemos, IU, Sumar e independientes como José Luis Escrivá, cada uno propone una cosa. El ministro de Seguridad Social ha apostado por centralizar impuestos para evitar el "despropósito" de esta competencia por ver quién baja más impuestos. Desde el sector socialista, Isabel Rodríguez lo ha enmarcado en una "opinión personal de Escrivá" y ha aclarado que "ese debate" lo dará, en todo caso, la Ministra de Hacienda "en el reconocimiento del Estado Autonómico".

Fuentes del Gobierno han descartado que estén trabajando en una armonización fiscal y que, de momento, no pretenden reformar el sistema de financiación aunque creen que se está haciendo "dumping fiscal" desde Andalucía y tildan de "regalo fiscal" para ricos lo aprobado por Moreno. "En muchas ocasiones nos preguntamos de qué lado están. Vamos despejando la duda", ha afirmado en esa línea Rodríguez acusando de regalar "más de 100 millones a los más ricos"

A vueltas con Podemos

El choque de esta semana en el Gobierno es a cuenta de la Ley de Equidad sanitaria que se vota el jueves en el Congreso. Unidas Podemos ha amenazado con tumbarla. En las últimas horas, Carolina Darias ha tenido varias llamadas con portavoces morados, entre ellos Pablo Echenique, para defender que la norma, aprobada hace meses por el Consejo de Ministros, está "participada por todos los ministerio y es respetuosa con las directivas comunitarias". La ministra, frente a las críticas moradas, afirma que se trata de "blindar la sanidad pública" y que seguirá "trabajando con todos los grupos parlamentarios".

Contra Page

En el Gobierno no han sentado bien las críticas de Emiliano García Page en El Mundo hablando de "las malas compañías de Sánchez" y asegurando que no cree que Feijóo sea "un insolvente". "Page no estuvo acertado", afirman en La Moncloa mientras añaden que "él es así". Otros han sido menos comedidos. "Será entonces mala fe", ha ironizado el portavoz parlamentario Patxi López, recuperando el mantra de Sánchez en el Senado cuando aseguró que lo del nuevo presidente del PP era "insolvencia o mala fe".

"Algunos dicen que nos castigan las amistades peligrosas, pero a un Gobierno se le castiga por no gobernar, no por asumir su responsabilidad y dar respuestas a los problemas de los ciudadanos que es lo que está haciendo este Gobierno", ha enfatizado López sin que nadie le preguntara por García-Page en el Congreso. Más tarde, ha defendido llegar a acuerdos con Bildu asuntos como la subida de las pensiones o la creación del ingreso mínimo vital porque "el PP se ha negado a apoyarlas".