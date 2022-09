La Generalidad se revuelve contra los llamamientos de Moreno Bonilla para atraer empresarios catalanes

Las últimas declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, sobre las ventajas para el empresariado catalán de trasladar sus negocios a Andalucía han provocado una airada reacción por parte del consejero catalán de Economía, el exdirectivo bancario Jaume Giró, propuesto para el cargo por el indultado Jordi Sànchez y el prófugo Carles Puigdemont.

"Les digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra, en Cataluña hay impuesto de sucesiones y donaciones, aquí no; en Cataluña hay impuesto de patrimonio, aquí no. Y además, aquí no nos vamos a independizar nunca porque somos una orgullosa parte de España", dijo este martes Moreno Bonilla. Sus palabras han causado una airada reacción de Jaume Giró, quien ha denunciado "el fondo y las formas" del presidente andaluz. "Es por eso que algunos nos queremos ir de España", abundó.

Según las tesis de Giró, Andalucía recibe del Estado mucho más que lo aporta, por lo que "no tiene sentido que se dedique a bajar y suprimir impuestos". Para el consejero catalán, las rebajas y supresiones de impuestos practicadas por los gobiernos autonómicos de Andalucía y Madrid sólo persiguen una cosa, "debilitar a Cataluña". Además, ha defendido que la política fiscal de su gobierno se basa en la redistribución de la riqueza y ha justificado el mantenimiento del impuesto de patrimonio, a pesar de que hay voces dentro de Junts per Catalunya (JxCat) que reclaman su desaparición.

Oficina de la Junta en Cataluña

El anuncio de que la Junta de Andalucía abrirá una oficina en Cataluña para captar inversiones también ha sido objeto de críticas. La Generalidad ha movilizado a los sindicatos y las patronales contra las políticas fiscales de los gobiernos autonómicos de Madrid y Andalucía. Sin embargo, en las patronales han encontrado ciertas reticencias y veladas peticiones de que se actúe como en las citadas comunidades autónomas.

Tanto Aragonès, de viaje en Nueva York, como Giró se han mostrado contrarios a seguir el ejemplo de Isabel Díaz Ayuso y Moreno Bonilla. En Cataluña algo más de ochenta mil contribuyentes pagan el impuesto de patrimonio, lo que supone un ingreso para las arcas autonómicas de 547 millones de euros. Cataluña es la comunidad más endeudada de España. Debe 82.369 millones, 68.000 al Estado. La pasada semana el consejero Giró anunció que subía su techo de gasto un 10,3% y anunciaba unos presupuestos "expansivos" de 33.113 millones.