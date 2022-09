El verdadero trasfondo de la guerra en RTVE: "La batalla no es por el control político, sino por el económico"

La dimisión de José Manuel Pérez Tornero como presidente de RTVE ha vuelto a sacudir los cimientos del ente público, minando aun más si cabe su credibilidad y evidenciando las ansias de poder del Ejecutivo. "Han cesado a la directora del CNI, al del INE, y han pedido que dimita el director de la compañía de RTVE, que nace de un pacto entre los grandes partidos, simplemente porque no les gusta cómo dirige la cadena. Esto confirma la utilización de las instituciones del Estado por parte del Gobierno", sentenciaba este martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijoó.

Sin embargo, detrás de esta operación no habría únicamente un objetivo político. "El control de los informativos ya lo tienen y para controlar los programas y series que no son puramente informativos ya pusieron a José Pablo López", esgrimen fuentes internas de RTVE. Se refieren al actual director de Contenidos Generales, proveniente de una Telemadrid de la que se marchó por la puerta de atrás tras ser destituido por Isabel Díaz Ayuso. "La verdadera batalla no es por el control político, que ya lo tienen, sino por el económico", añaden otras fuentes. Y es ahí precisamente donde se enmarcan los últimos movimientos que, ante la dimisión de Tornero, están pasando inadvertidos.

¿Trato de favor al grupo Prisa?

Tal y como publica Vozpópuli, RTVE estaba preparando "un contrato millonario para José Miguel Contreras, Prisa y Julia Otero". Este mismo martes estaba previsto que el Consejo de Administración aprobase un programa presentado por la conocida periodista con un presupuesto inicial de unos 5 millones de euros. El espacio estaría producido por Lacoproductora, la empresa audiovisual fundada por Contreras y que a finales del pasado mes de marzo pasó a manos del grupo Prisa.

Se da la circunstancia de que hace tan solo unos días este conglomerado mediático protagonizó otro sonado escándalo en RTVE: sus máximos dirigentes decidieron retransmitir en directo y en La 1 la gala de Cadena Dial, perteneciente al grupo Prisa. La noticia no solo levantó ampollas por la doble vara de medir -el día anterior, se habían negado a emitir la gala de presentación de la nueva programación de la propia RTVE-, sino porque, en lugar de cobrar por ello, el ente público llegó incluso a pagar por emitir estos premios un total de 123.190, 27 euros. ¿Quién lo habría facturado? Precisamente, Lacoproductora.

"Todo va en el mismo paquete y en la misma dirección: favorecer a toda esta gente", denuncian en los pasillos de la cadena, donde recuerdan, además, que el de Julia Otero no sería el primer programa que se concede a esta productora. En noviembre de 2020, RTVE ya le confió la puesta en marcha de Las cosas claras, el polémico programa presentado por Jesús Cintora que, curiosamente, fue retirado de la parrilla en el verano de 2021 con el voto favorable del ya expresidente Pérez Tornero.

Guerra entre "clanes"

"Al final, todo se reduce a las guerras entre los diferentes clanes de RTVE -resumen las fuentes consultadas por LD-. Y aquí hay mucho dinero en juego y el negocio de las productoras es un negocio muy lucrativo: apuestas muy poco y ganas mucho en poco tiempo". Y eso último es algo que corroboran también los sindicatos más críticos: "Saben que aquí hay dinero para gastar en producción y lo van a hacer con los suyos. Ahora bien, si todo se externaliza… ¿A qué se va a dedicar la plantilla de TVE?".

Con todo, para unos y otros está claro que lo que hay en juego va más allá del control político. "Está claro que el trasfondo es el año electoral, pero la cuestión económica es absolutamente clave", sentencian. Casualmente, el departamento de vídeo del grupo Prisa está dirigido por Fran Llorente, exjefe de Informativos de RTVE durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con Miguel Barroso -hoy consejero del grupo Prisa- de secretario de Comunicación.

José Miguel Contreras y Miguel Barroso forman parte del círculo mediático más cercano a Zapatero. De hecho, fueron los fundadores de La Sexta cuando el expresidente del Gobierno pretendía impulsar un grupo mediático propio, con la guerra por el control del Grupo Prisa de trasfondo. Hoy, los dos son asesores de cabecera de Pedro Sánchez y ambos estarían de acuerdo en el nombramiento de Elena Sánchez como presidenta en funciones tras la marcha de Pérez Tornero. Precisamente por eso, a nadie le cabe ninguna duda de que el millonario programa con el que RTVE preparaba la vuelta de Julia Otero se aprobará más pronto que tarde y, probablemente, no será el último.