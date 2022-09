Vox no se cree a Ximo Puig: "Es más fácil que un camello pase por una aguja que un socialista bajando impuestos"

El presidente valenciano, Ximo Puig, se ha encontrado con la desagradable sorpresa de recibir como único apoyo a su anuncio de rebajar impuestos el que le ha brindado el PP. El PSOE ha evitado confrontar directamente con uno de sus barones regionales pero tampoco ha respaldado su propuesta, advirtiendo de que el Gobierno apuesta por la "armonización fiscal" y no por el "dumping fiscal" o la "competencia a la baja". Vox ha sido el único en mostrarse escéptico.

"Es más probable que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un socialista baje impuestos", ha dicho el portavoz parlamentario, Iván Espinosa, en una rueda de prensa en el Congreso, en la que ha vinculado el anuncio de Puig con las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo. "¡Oh! ¡sorpresa!, casualmente a ocho meses de las elecciones", ha ironizado.

El portavoz de Vox ha recordado que "ninguna propuesta de bajar impuestos es completa si no va a acompañada de una propuesta para bajar gasto", quejándose de que se trata de una exigencia que se olvida en la mayoría de casos para que la caída de la recaudación no afecte a los servicios públicos como la educación o la sanidad. El partido esperará, por tanto, a conocer en detalle la medida para hacer una valoración en profundidad al respecto.

También la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, daba la bienvenida al anuncio de Puig asegurando que el PSOE "copia" las medidas del PP, aunque criticaba al Gobierno de Pedro Sánchez. "No se puede entender que algo es regresivo si lo impulsa el PP pero que esté bien cuando lo hace el PSOE", decía recordando que hace apenas unos días el Ejecutivo advertía y criticaba a las comunidades gobernadas por el PP por bajar impuestos.

El PSOE, en una encrucijada

Desde el PSOE, el portavoz parlamentario, Patxi López, evitaba criticar a su compañero de filas pero se mostraba contrariado ante la insistencia de la prensa por conocer si apoya o no la medida. "Se necesitan políticas para proteger a los ciudadanos más vulnerables", decía para después añadir: "A mí las competiciones a la baja no me gustan mucho".

López defendía la "armonización" fiscal y criticaba el "dumping fiscal", término que siempre han empleado para referirse a la rebaja de impuestos que promueven las comunidades del PP y que animan a muchos contribuyentes a cambiar de residencia para verse favorecidos frente a la voracidad recaudatoria de Hacienda.

El anuncio de Puig tiene lugar precisamente la semana en la que el Gobierno va a anunciar sus propuesta fiscal para reducir impuestos "de forma selectiva", ahondando en su discurso de beneficiar, supuestamente, a los más desfavorecidos y castigar a lo que llaman ricos. Un mantra que se enorgullecen en repetir, convencidos de que les está permitiendo remontar en las encuestas.