Rosa Díez expone por qué el caso de Cataluña nunca se puede comparar con Escocia o Quebec

Rosa Díez ha comentado en #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico en primer lugar ha querido comentar el tráiler de la docuserie que Pedro Sánchez se ha hecho a sí mismo en Moncloa "con el dinero de todos". Aclara que la plataforma que la compre, "si estoy apuntado me borro de ella".

Pese al cabreo por haberla tenido que pagar con nuestros impuestos ha reconocido que "servirá para darnos algunos momentos no sólo para reírnos sino para sacarle los colores y ponerlos en evidencia".

Sobre la última petición de Aragonés a Pedro Sánchez en plena guerra entre independentistas, un acuerdo para realizar un referéndum como en Quebec. "En Cataluña vuelven a sacar a paseo el fetiche de la Ley de Claridad de Canadá".

Pero entre España y Canadá hay grandes diferencias por lo que no son casos comparables, ha explicado Rosa Díez, que ha recordado lo dicho por Stéphane Dion, el ministro canadiense autor de la Ley de Claridad en sus visitas a nuestro país. Por ejemplo en Bilbao "allá por 2003 si no recuerdo mal cuando dio una conferencia para explicar la Ley de Claridad". Al ser preguntado por la necesidad de una Ley de Claridad para articular un referéndum sobre la independencia de Quebec contestó con toda claridad: ‘porque nuestra Constitución no tiene un artículo 2 como la suya".

Rosa Díez ha recordado lo que dice el artículo 2: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Por tanto, "los que piden una Ley de Claridad lo que están proponiendo es derogar el artículo 2 de nuestra Constitución".

Los españoles, ha explicado Rosa Díez, "podemos cambiar la Constitución pero ellos quieren cambiarla sin preguntarnos para que pueda haber un referéndum para la ruptura que no sea votado por todos los españoles".

Federico Jiménez Losantos ha recordado un libro titulado Cataluña y Quebec, las mentiras del separatismo, de José Cuenca "donde se explica las absolutas diferencias, empezando por la propia Ley de Claridad de una Constitución que no declara la nación como base indisoluble del Estado". Algo que no sólo sí hace la nuestra sino "que lo hace desde la primera Constitución de Cádiz que dice: La nación española es libre e independiente y no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona, "es decir, ni del Rey ni de los nobles ni de nadie, es de todos los españoles".

En Canadá, además, se establecieron todas las reglas claras para llevar a cabo el referéndum, ha comentado Rosa Díez, "ya que la pregunta del primer referéndum del 95 era muy obtusa". En la Ley de Claridad establecen "unos criterios clarísimos, por ejemplo, que la pregunta la formula inicialmente el parlamento autonómico pero son las Cortes generales las que aprueban definitivamente la pregunta". Una pregunta "que no puede hablar más que de la independencia y que nunca de un procedimiento de negociación".

Stéphane Dion en una entrevista en El País contestó a la pregunta de si Quebec y Escocia sirven como modelo para España que "esos dos casos son dos excepciones, el artículo 2 de la Constitución española, que determina la unidad, no es nada excepcional, lo excepcional son los casos de Canadá y Reino Unido".

Por tanto, "cuando vuelven a hablar aquí de secesión no se trata de secesión sino de protegernos con nuestra Constitución para no privar a ningún ciudadano de su derecho a seguir siendo ciudadano", ha apuntado Rosa Díez.

Además ha querido señalar como esta nueva petición llega "cuando los separatistas están enredados en sus oscuros tejemanejes para ver quién se queda y quién se va, que yo no sé por qué discuten tanto si Illa ya se ha postulado". Rosa Díez asegura que "cuando Aragonés echa al vicepresidente es porque ya está negociando con Sánchez el nuevo Gobierno".