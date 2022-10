Un Presupuesto siempre ha sido como una declaración de paz interna en un Gobierno tras meses de batallas entre los distintos ministerios. El actual Ejecutivo ha dado la vuelta a las teorías políticas y ha desatado enfrentamientos a las pocas horas de acordar unas cuentas. Las partidas de Defensa han servido para declarar una guerra civil entre los supuestos "pacifistas", donde no faltan acusaciones cruzadas y los socialistas pidiendo un armisticio.

Tras la batalla, las heridas no cicatrizarán porque si algo queda claro es que la brecha entre Podemos y Yolanda Díaz se agranda. La duda es doble. ¿Desconocían el aumento o falló la comunicación interna? En el entorno morado afirman que sólo conocían el aumento del 6% pero no sabían que había otro 19% en partidas no computables a los Presupuestos. "No se habló de esas cifras", matizan mientras discrepan "en las formas y en el fondo".

El tuit de Echenique, calificando de "vergüenza" el aumento, es respaldado por la dirección morada. "No fue un error", añaden mientras que en el grupo parlamentario respaldan las quejas: "No se acordó cuánto se iba a subir". También los más próximos a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, afirman que conocieron las tablas completas sólo unos minutos antes de la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Un debate cerrado hace dos meses

¿Lo sabía Yolanda Díaz? Los morados se encogen de hombros y remiten a la vicepresidenta segunda. Los más próximos a la ministra de Trabajo recuerdan que estaba en la mesa de negociación junto a Nacho Álvarez, responsable económico morado, y que ambos lucharon por que el aumento no computase en Presupuestos ya que podría competir con otras partidas ministeriales. "Si esas partidas fuesen en Presupuestos, quizás no habría renta crianza", añaden en velada referencia a Ione Belarra.

En el entorno de Yolanda Díaz dejan caer que los negociadores eran conocedores del Presupuesto mientras que en el morado responden que Nacho Álvarez no sabía nada. Lo cierto es que el aumento de Defensa llevaba dos meses cerrado. En las mesas de negociación esas partidas habían sido aceptadas y los últimos reparos fueron sobre política social.

Los morados tienen más reproches para Díaz. Lamentan que no presionase con la derogación de la ley de seguridad, a la que ellos se refieren como "mordaza", y que no desencallase la Ley de Vivienda, paralizada tras las más de 800 enmiendas registradas por los socios y que ya han transaccionado más de 400.

Los socialistas se hartan

En la Moncloa lanzan balones fueran. Fuentes próximas al presidente afirman que "desconocen cómo transmiten en Podemos la información interna" y reconocen que esa información la tenían los negociadores, donde estaban Nacho Álvarez y Yolanda Díaz. La ministra de Defensa rehúye el debate asegurando que ella no tiene Twitter y que no sabe qué ha dicho Pablo Echenique.

Otros son más contundentes con la actitud de Podemos: "Parece que son tontos". ¿No se enteraron o no se lo comunicaron? Algunos ministros socialistas en privado se preguntan si en la formación morada "se sienten o no representados" por sus negociadores mientras muestran su malestar por una nueva polémica que eclipsa la presentación de los Presupuestos. La batalla seguirá.