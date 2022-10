El Grupo parlamentario de Vox en Murcia se desintegra tras las salidas de Salvador y Campuzano

El Grupo parlamentario de Vox en Murcia ha dejado de existir después de que dos de sus cuatro diputados, Pascual Salvador y Mabel Campuzano, se hayan integrado en el Grupo Mixto.

El primero en dar el paso fue Salvador, único portavoz que Vox reconoce en Murcia y que ayer presentó su renuncia para sorpresa de muchos, abriendo la puerta a las especulaciones sobre una nueva crisis interna en Vox dentro de las provincias, que ha sido negada por la dirección nacional.

De hecho, su decisión de dejar el grupo, sumada a la que se ha producido esta mañana por parte de Campuzano, ha provocado la disolución del grupo parlamentario al que Vox no reconocía desde hace tres años, dejando a los otros dos díscolos del partido, Juan José Liarte y José Carrera, sin acceso a la financiación de la Asamblea por carecer del mínimo de tres diputados necesarios para cobrar como grupo.

Las razones de la renuncia

Liarte y Carrera pasan ahora a integrarse en el Grupo Mixto y dejan también de tener control sobre la Junta de Portavoces, quedándose sólo con el sueldo de diputados. A pesar de formar parte de los díscolos, Campuzano mantenía desde hace tiempo una disputa interna con Liarte y Carrera. Los tres fueron expulsados de Vox aunque la Justicia obligó al partido a readmitirles pero operaban al margen de la disciplina de la formación de Abascal.

En el comunicado hecho público por Campuzano esta mañana explica que, hasta ahora, ha pertenecido al Grupo Parlamentario de Vox "donde no se ha sentido integrada, ni por un partido que no me quiere entre sus filas, ni por unos compañeros que me han tenido al margen de la actividad y decisiones del grupo parlamentario, tanto a nivel político como administrativo".

Por ello, en base a su "responsabilidad" y "conciencia", ha decidido presentar su renuncia para pasar a integrarse en el Grupo Mixto. Se da la circunstancia de que Campuzano es la consejera de Educación del Gobierno de Fernando López Miras, del PP, tras el acuerdo alcanzado con los tres díscolos de Vox y los otros tres de Cs para retener el gobierno y que no pasara a manos del PSOE con la moción de censura presentada para tumbarle.

Una moción de censura que provocó un auténtico terremoto político precipitando la convocatoria de elecciones en Madrid y acelerando la desaparición de Cs que, desde entonces, agoniza en cada convocatoria electoral.

Campuzano mantiene su condición de consejera pero el PP deja de tener garantizada la mayoría de votos para aprobar sus iniciativas, aunque apenas quedan unos meses para la disolución de la Asamblea en mayo. Tiempo en el que tendrá que negociar por separado con el resto de diputados para sacar adelante sus propuestas.