"¡Irene, transita, vete a tu casita!": la nueva revolución de las madres que promete acabar con la ley Trans

Hasta ahora, el colectivo que más ruido ha hecho contra la ley Trans de Irene Montero ha sido el de las feministas. Sin embargo, no son las únicas. "¡No contaban con las madres!", gritaban este sábado cientos de mujeres reunidas en la Plaza Reina Sofía de Madrid para protestar contra una normativa que "se va a aprobar de espaldas a la ciencia" y pedir la dimisión de la ministra de Igualdad. "¡Irene, transita, vete a tu casita!", coreaban las manifestantes.

La concentración había sido convocada por Amanda, la Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia Acelerada de la que ya forman parte más de 300 familias españolas víctimas de lo que han venido a bautizar como "el nuevo contagio social". Se definen como una agrupación "apartidista, independiente y laica", que aclara de antemano que "pedir prudencia no es transfobia".

Una solución fácil a problemas complejos

Sus hijos -y sobre todo hijas- no responden al perfil del transexual que hasta hace unos años imperaba en España y en el mundo: personas que, desde su más tierna infancia, sentían que habían nacido en un cuerpo equivocado. Sus hijos -y sobre todo hijas- son adolescentes que atraviesan una etapa complicada de la vida y que, de un día para otro, creen haber encontrado en el paraguas trans la solución a todos sus problemas.

Sin embargo, la realidad es que muchos de ellos necesitan ayuda de unos profesionales a los que la nueva ley deja totalmente fuera de juego con la excusa de despatologizar todo lo que tenga que ver con la cuestión trans. "El 97% de nuestros hijos presentan alguna o varias situaciones de malestar psicológico previo: trastorno del espectro autista, depresión, ansiedad, han sufrido bullying, acoso sexual, violencia de género en su hogar o padecen trastorno límite de la personalidad, de la conducta alimentaria, trastorno obsesivo compulsivo, de estrés postraumático o trastorno de déficit de atención por hiperactividad", explica Paloma Pulgar, una de las portavoces de Amanda.

Muchas de estas patologías, ante las que los jóvenes optan por refugiarse en el paraguas trans, quedarán sin diagnóstico por culpa de una ley que prohíbe a los profesionales cuestionar el autodiagnóstico bajo la amenaza de multas millonarias por supuestos delitos de odio. Y lo que es peor, quienes las padecen entrarán en una espiral de hormonación y operaciones que, tal y como advierten estas madres, les provocará "un daño irreversible" ante el que no cabe arrepentimiento.

Daños irreversibles

"Antes de someterse a la medicación y mutilación de su cuerpo sano, tienen que recibir toda la información sobre sus efectos irreversibles. Antes de someterse a esos cambios irreversibles tienen que tener la capacidad y la madurez suficientes para entender lo que significa que no hay vuelta atrás: que la pubertad no volverá, que posiblemente nunca sabrán lo que es un orgasmo, que jamás podrán tener hijos, que podrán sufrir osteoporosis por la reducción de la densidad ósea, que se multiplicarán las posibilidades de sufrir demencia precoz, que tendrán más probabilidades de padecer enfermedades cardiovasculares y muchas cosas más. ¿Y cómo entender todo esto si el cerebro no termina de madurar hasta los 25 años?", se preguntan estas madres.

Las asistentes han alertado sobre los daños irreversibles a los que se exponen los menores

Pero lo más triste, insisten, es que "las familias se verán obligadas a animar a sus hijos e hijas a seguir adelante con el proceso de transición por miedo a ser denunciadas y perder la patria potestad". Por eso, la intención de estas madres es clara: "Tenemos que parar esta ley como sea".

El manifiesto que este sábado se ha escuchado en Madrid exige al Gobierno que deje de esconder que "países como Suecia, Finlandia, Reino Unido o Australia están dando marcha atrás", tras haber comprobado que "estas leyes son un error" y reclama a todos los partidos políticos que hagan una reflexión profunda al respecto.

La infancia no se toca

"El Estado tiene el deber de proteger a la infancia, la adolescencia y la juventud", recuerda Amanda, que exige "que toda la sociedad conozca las consecuencias de la ley Trans, que se produzca un debate abierto con todos los afectados y se deje de silenciar y amenazar a las voces disidentes, que se escuche a los y las jóvenes dañados por decisiones equivocadas, y a los científicos y expertos, que se permita a los profesionales hacer su trabajo sin interferencias ideológicas y que los centros de enseñanza se comprometan a difundir solo información científica, objetiva, veraz y contrastada". Un punto este último que es igualmente clave, ya que, tal y como denuncian estas madres, en muchos casos, los profesores son los primeros que animan a sus hijas a transicionar, permitiéndoles cambiar de nombre sin avisar -y mucho menos pedir permiso- a sus propios padres.

En su lucha, todas estas madres cuentan con el apoyo de docentes, feministas -incluidas las Feministas Socialistas de las que forma parte Carmen Calvo-, homosexuales y trans arrepentidos que, en la mayor parte de los casos, culpan de este "contagio social" al intento por encajar en una sociedad marcada por estereotipos sexistas. De ahí que entre los lemas que rezaban las pancartas que este sábado se han visto en Madrid se pudieran leer proclamas frases como "rompe el género, no tu cuerpo".

La concentración de este sábado en Madrid ha supuesto la presentación en sociedad de esta Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia Acelerada. Sin embargo, Amanda advierte de que este acto no será el único. Su objetivo: evitar que la ley Trans sea aprobada en el Congreso y concienciar a la sociedad de que nadie está exento de enfrentarse a una situación como la suya. "No mires a otro lado: Mañana puede ser tu hija, mañana puede ser tu hijo, quien te diga ‘mamá, ahora soy trans’".