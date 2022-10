Gasto, exhumaciones y presidencia de Europa: Sánchez prepara su campaña electoral

El calendario ya está cerrado y sólo quedan las negociaciones. Los Presupuestos se votarán en el Congreso de los Diputados el 24 de noviembre y, a partir de ahí, irán al Senado donde se espera que se les dé luz verde de manera definitiva. La idea del Gobierno es que las cuentas entre en vigor "en tiempo y forma".

A partir de 2023, el gasto desbocado empezará a surtir efecto. Se revalorizarán las pensiones al 8,5%, los sueldos de los funcionarios subirán un 3,5% y habrá abono transporte gratuito en Cercanías y Media Distancia durante todo el 2023. Algunas de las medidas tardarán un poco más en entrar en vigor.

Es el caso de la llamada "renta crianza". El Gobierno espera aprobar la Ley de Familias durante este mes de octubre. La norma urge debido al avanzado estado de gestación de Ione Belarra. Se le dará luz verde a una sola vuelta en el Consejo de Ministros y se tramitará de forma "urgente" en el Congreso para que los 100 euros mensuales entren en vigor durante el 2023.

Exhumaciones

El Gobierno fía a muchas de estas medidas su recuperación. En La Moncloa y en Ferraz son conscientes de que su electorado está "menos movilizado" y que es necesario un revulsivo. A ellos se dirigirá algunas de las medidas más encaminadas a la guerra ideológica y la batalla cultural.

El Congreso espera aprobar durante estos próximos meses algunas de las leyes más ideológicas, aunque no se descartan algunos cambios mediante enmiendas en las comisiones. La ley del aborto y la ley trans ya están siendo siendo tramitadas con carácter de urgencia y se espera que, antes de final de año, se desbloquee la ley de vivienda.

La que ya es una realidad es la ley de memoria democrática. Como en España no hay campaña sin exhumación, el Gobierno espera sacar durante el 2023 a Primo de Rivera del Valle de los Caídos y a Queipo de Valle de la basílica sevillana de la Macarena. Todo con total de movilizar a las bases.

Presidencia de turno de la UE

Aunque la gran plataforma mediática de Pedro Sánchez será la presidencia de turno de la UE a partir del segundo semestre del año. La Moncloa espera vender al presidente como un "actor global" y que tendrá como mayor hito una cumbre entre América Latina y la UE con decenas de líderes.

Si en la cumbre de la OTAN la foto más significativa fue en el Museo del Prado, en la presidencia europea lo será una instantánea de Sánchez con varios líderes en el mirador granadino de San Nicolás, con la Alhambra de fondo y emulando a la que Bill Clinton se hizo con los Reyes llegando a calificar su atardecer como "el más bello del mundo".

No será la única cumbre que se celebrará. La idea es repartir 23 encuentros por toda la geografía española desde Las Palmas de Gran Canaria a Vigo. "Cualquiera que conozca al presidente sabe que no va a renunciar a esas fotos", afirman algunos colaboradores cercanos. "No vamos a ceder esta foto a Feijóo", añaden conscientes de que Sánchez va a agotar el calendario.