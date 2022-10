Dos de las dudas más frecuentes que suscita la Ley de Bienestar Animal propuesta por el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Ione Belarra entre los propietarios de perros son: ¿es obligatorio castrar a mi perro? ¿y qué pasa si mi perra se queda embarazada?

En este sentido, la ley es clara. El artículo 26 señala que los titulares o personas que convivan con animales de compañía tienen obligación de "adoptar las medidas necesarias para evitar la reproducción incontrolada de los animales de compañía. La cría sólo podrá ser llevada a cabo por personas responsables de la actividad de la cría de animales de compañía inscritas en el Registro de Criadores de Animales de Compañía".

Por lo tanto, en ningún caso pueden obligarte a castrar a tu mascota, aunque uno de los objetivos de la ley sea la "promoción de la esterilización" para controlar la natalidad. Pero al mismo tiempo, la ley sí te obliga a evitar que tu mascota se reproduzca. Si en un descuido, una hembra se escapa y vuelve preñada, la ley de Belarra lo considera una infracción grave con multas que van desde los 10.001 euros hasta los 50.000 euros.

Los únicos perros que deben ser castrados de forma obligatoria son los que se dan en adopción por parte de las protectoras y organizaciones similares. "Tratándose de perros, gatos y hurones, esterilizar al animal con carácter previo a su entrega en adopción o suscribir un compromiso de esterilización si no tuvieran la edad suficiente de realizar la cirugía, según criterios veterinarios".

Registro de criadores o aborto

¿Qué opciones hay para evitar la multa? Según ha afirmado Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales y gran impulsor de esta ley, las dos únicas posibles soluciones son acudir al veterinario para que practique un aborto a la perra o que el dueño se dé de alta en el Registro de Criadores y se quede con la camada entera, porque esta ley también prohíbe vender o regalar un cachorro.

Algunos expertos ya están alertando de que el temor a una multa de hasta 50.000 euros puede derivar en que algunos dueños decidan mantener en secreto el embarazo de su perra, privándola de atención veterinaria, y tras el parto, opten por sacrificar o abandonar a los cachorros antes de registrarlos, lo que sin duda daría al traste con el supuesto espíritu proteccionista de la ley de Bienestar Animal.

Con respecto al registro de criadores, poco se sabe todavía. Según afirma el propio García Torres en El País, las personas podrán inscribirse "a través de un registro online muy sencillo y centralizado", aunque todavía no existe constancia de que se haya creado. Por el momento, los registros de criadores dependen de las Comunidades Autónomas y únicamente están pensados para las asociaciones y organizaciones dedicadas al negocio de los perros, pero no para un particular con una perra preñada.

De hecho, este tipo de asociaciones y organizaciones deben cumplir un largo y extenso listado de exigencias y controles, así como un registro de genealogía e instalaciones adecuadas para la crianza. Del mismo modo, pueden recibir inspecciones regulares para que la Administración verifique que los animales se encuentran en perfectas condiciones. Obviamente, estos requisitos no pueden trasladarse a los particulares.

El texto de la ley de Bienestar Animal únicamente señala que la finalidad del registro de Criadores de Animales de Compañía es "tener constancia de las personas profesionales que se dedican a la cría de animales de compañía, en los términos establecidos en esta ley, con el objetivo de acabar con la cría incontrolada y promover la venta y adopción responsable. Para ello en este registro se incluirán los datos identificativos de la persona criadora".