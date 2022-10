La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue la actuación musical de InfoVlogger y Los Meconios durante el Viva 22, la fiesta anual de Vox, celebrada este fin de semana en el recinto del Mad Cool. Mientras interpretaban su canción satírica "Fachas Heroes", los youtubers coreaban: "Vamos a volver al 36". Y, cómo no, se lio parda en Twitter: el hashtag #OBKFacha se convirtió en trending topic, Echenique, actor habitual en este tipo de saraos, los tildó de nazis, etcétera. Este domingo, Isaac Parejo, o sea, a InfoVlogger –con 320.000 suscriptores y más de 31,5 millones de visualizaciones en su canal–, explicaba en un vídeo: "No se refiere a que queramos volver al 36 nosotros. Se refiere a que nos quien devolver al 36, ¿vale?". Atiende a LD este lunes:

P: Señor Parejo, ¿cuándo se hace youtuber? ¿Prende la mecha algún acontecimiento concreto?

R: Empecé en 2017, gobernaba Rajoy todavía. Realmente, empecé mucho antes, escribiendo artículos sobre política en un blog pequeñito. Aunque no tenía mucha repercusión, me entretenía escribiendo. Sí, hubo un punto en el que dije "a Youtube, o a otro sitio", porque había cosas que no era capaz de explicar. Y salté a Youtube el 17 de septiembre de 2017, quince días antes del golpe de Estado en Cataluña. Tenía la necesidad de explicar todas las falacias alrededor del movimiento independentista. Sobre todo, la del "no nos dejan votar". Intentaba explicar un montón de mecanismos para, básicamente, decir que lo que querían los independentistas se podía hacer de forma legal, pero que querían un atajo. Entonces, hice un vídeo explicándolo todo, de manera muy jurídica, sin ser abogado…

P: ¿Usted qué estudió?

R: Yo soy licenciado en Comunicación Audiovisual. Entonces, hice ese pequeño vídeo. No pensé que tendría mucha difusión: era un humilde tuitero con 200 seguidores. Y ese vídeo se hizo viral. En una semana consiguió unas 100.000 reproducciones. Hice un segundo vídeo y fue la catapulta total. Es mi vídeo más visto, de hecho. A partir de ahí, seguí haciendo vídeos, fui para arriba, para arriba y para arriba, y hasta hoy. Y creo que tengo el honor de ser el primer youtuber de la Historia de España de derechas. O el primer youtuber disidente.

P: ¿Cuándo comienza a hacer canciones?

R: Para celebrar mis 20.000 suscriptores, hice un pequeño vídeo musical, de dos minutos, grabado de forma muy cutre, la verdad, y también tuvo bastante éxito. Pensé: "A lo mejor funciona este formato. Mezclado con la política, puede dar bastante juego". Y sin perder la seriedad, aunque ahora creo que la estoy perdiendo un poco (risas). Funcionó bastante bien ese videoclip y, desde entonces, los videoclips de InfoVlogger se han convertido en una costumbre, en una tradición. Por otro lado, conocí a Los Meconios antes de sacar esta canción que, por cierto, se llama "Fachas Heroes", no "Vamos a volver al 36". Iba a ser mi tercer videoclip, poco antes, conocí a Los Meconios y les dije: "Salid en el videoclip". De hecho, en ese videoclip salen un montón de youtubers, como Un Tío Blanco Hetero (UTBH). La canción se hizo viral, creo que llegó a estar en el puesto número 3 en tendencias, tiene como un millón de reproducciones y, de hecho, la solemos cantar en los conciertos.

P: Porque el del Viva 22 no es su primer concierto.

R: El primero fue en el Teatro Barceló, el 26 de febrero. Agotamos las entradas quince días antes, vinieron Isabel Díaz Ayuso, muchísimos periodistas y famosos... Fue un evento bastante tocho. Por eso no entiendo muy bien la polémica… Bueno, sí que la entiendo. Esta canción la cantamos en aquel concierto con Isabel Díaz Ayuso delante, se hizo muy viral también y no se formó la polémica que se está liando estos días, que pretende tapar lo evidente: el éxito del Viva 22.

P: ¿Cómo llegan a actuar en el Viva 22?

R: Fui yo el que los avisé. Les dije: "Nos hace ilusión actuar delante de todo el mundo". Y nos dijeron: "Pues oye, teníamos pensado llamaros igualmente". Fue una coincidencia. Lo hicimos de forma totalmente gratuita, por supuesto. Así surgió la historia.

P: ¿Qué tipo de relación tiene con Vox? ¿Está afiliado…?

R: Nada, nada. Con Vox tengo una relación profesional, por así decirlo. Si necesito una entrevista de ellos, los llamo y me dan todas las facilidades, cosa que no hace el PP. Mucha gente me dice: "Sólo entrevistas a gente de Vox". Pido entrevistas a gente de todos los partidos, pero sólo me las concede la gente de Vox. No estoy afiliado, ni soy militante ni nada. De hecho, les meto caña cuando veo que se desvían un poquito. Les digo: "Eh, volved un poquito a la derecha" (risas).

P: Imagino que previó el follón tuitero, pero, ¿pensó que una asociación pediría a la Fiscalía que les investigara por la canción?

R: Me hace gracia, la verdad. ¿No tendrá más problemas la Fiscalía que investigar una canción satírica y, encima, malinterpretada? Además, aunque quisiera decir eso que dicen, también estaría dentro de la sátira y del humor. Nosotros no decimos que queramos volver al 36. Si escuchas bien la canción, te das cuenta de que decimos lo contrario: que la izquierda nos quiere mandar al 36. Eso es lo que dice la canción. Ellos han querido hacer una interpretación torticera para intentar hacer ver que hacemos apología del nazismo o del fascismo. No: es una parodia. En esa misma canción, decimos que Otegi es un hombre de paz: si te tomas en serio una canción, tómatela entera. ¿"Vamos a volver al 36" es en serio y "Otegi, hombre de paz", satírico? Así es la izquierda. Mononeuronal.

P: También le han acusado de homófobo.

R: ¡Eso es lo mejor de todo! Todos los medios han recalcado el hecho de que la canción ataca al colectivo LGTBI, que es una canción homófoba, pero todos los medios han obviado el hecho de que el que canta es homosexual. Lo sabe todo el mundo: no oculto en ningún momento que soy gay. En el escenario, le mando un mensaje a Jorge Javier Vázquez: le digo que sea un poquito mejor persona, que la gente no le odia por ser gay. Lo que pasa es que no interesa decir que un homosexual ha estado en un evento de Vox y, encima, atacando al lobby LGTBI.

P: ¿Cómo pretende afrontar lo que le viene, si es que le viene algo? ¿Tiene alguna bala en la recámara?

R: Mis balas son mis vídeos. Los youtubers vivimos de estas polémicas. Mientras más hablen de esto, más dinero me van a hacer ganar. Y si llega a la Fiscalía, estoy tranquilo: voy a sacar rédito igualmente. Ya te digo yo que esto no va a ir a ningún lado, pero si en algún caso llega a la Fiscalía, pues nada, tendremos que montar un circo y un show a las puertas del juzgado para monetizar el odio. ¿No dicen que monetizamos el odio? Pues vamos a cumplir con sus palabras.

P: Para finalizar, ¿seguirán dando conciertos?

R: Los Meconios y yo vamos a seguir haciendo conciertos. De hecho, estamos preparando el próximo, que va a ser muy grande y muy pronto. Estáis todos invitados, por cierto. Todavía no tenemos fecha, pero lo vamos a anunciar muy pronto.