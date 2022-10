Los líderes conservadores se reúnen en Madrid para combatir el totalitarismo comunista en Iberoamérica

Madrid acoge a partir de este lune (del 10 al 11 de octubre), la II Cumbre de la Iberosfera, organizada por el ECR-Eurolat, primer gran foro político iberoamericano democrático, conservador y anticomunista en el seno del Parlamento Europeo. La cumbre consistirá en un encuentro transatlántico en defensa de los valores democráticos y la libertad en la Iberosfera.

Durante los próximos dos días, la cumbre va a analizar los mecanismos para organizar "una respuesta conservadora y firme" contra lo que está sucediendo en Iberoamérica, "la toma por métodos en principio democráticos, que acaba en el desmantelamiento de las instituciones y la destrucción de los derechos a través de una narrativa totalitaria y excluyente", ha señalado Herman Tertsch, presidente del Grupo de Acción Política ECR-Eurolat.

El encuentro contará con la presencia de importantes líderes y figuras políticas de múltiples países de habla hispana que profundizarán "en la defensa de la libertad y la democracia frente a los embates de nuevas formas del totalitarismo y las dictaduras". Entre ellos, acudirán Carlo Fidanza (Fratelli d´Italia), María Fernanda Cabal (Partido Centro Democrático de Colombia), María Corina Machado (Vente Venezuela), Adriana Tudela (Partido Avanza País de Perú) o Victoria Villarruel entre otros.

Algunos de los líderes sudamericanos invitados no han podido acudir por seguridad, ha afirmado Tersch. "Les han aconsejado que no vengan a España. Están preocupados por los procesos judiciales pendientes en las narcodictaduras y no tienen garantías plenas de que en España vayan a estar tan seguros como alguno de los amigos de Maduro, como el Pollo Carvajal".

Enemigos, no adversarios políticos

A la presentación de la cumbre también han asistido la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio; el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo y el vicepresidente de Vox, Jorge Buxadé.

"Vamos a afrontar los principales aspectos de la actividad de nuestros enemigos, no adversarios políticos, porque ellos utilizan muchos mecanismos ilícitos para conseguir sus fines en una perfecta simbiosis de fuerzas políticas como el Foro de Sao Paulo y el crimen organizado, el narcotráfico, que se encarga de engrasar toda esta trama", ha señalado Tersch. "A lo que nos enfrentamos no es a otras personas que opinan un poco diferente sobre la redistribución de la riqueza. No. Hablamos de un proyecto general de poder absoluto por parte de unas organizaciones criminales que quieren llegar al poder y no devolverlo jamás".

El eurodiputado de Vox también ha hecho autocrítica: "Los conservadores llevamos 60 años cediendo terreno en la educación, en la información, la Iglesia, la formación, la economía, en todos los espacios públicos… Los conservadores se han ido retirando y dejando el terreno libre para que fuera ocupado por una izquierda totalitaria en sus diferentes aspectos".

Por ese motivo, ha afirmado, "este reto es clave para Europa. Porque el continente iberoamericano es también el mayor dique contra el totalitarismo. Necesitamos a toda América democrática para en el futuro defender también una Europa democrática".

"Juntos podemos vencerles y sacarles de los gobiernos", ha incidido Rocío Monasterio "y Europa se tiene que posicionar claramente, porque este es el invierno en el que solo se ve la noche o se empieza a ver la luz".