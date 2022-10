Antonio Baños, exdiputado de la CUP, ha sido condenado a cuatro meses de prisión por un delito de "desobediencia grave" al negarse a contestar a Vox en el juicio en el Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado independentista. La titular del juzgado de lo Penal número 30 de Madrid, Hortensia Oro-Pulido ha atendido la solicitud de la Fiscalía, que había rebajado su petición de seis a cuatro meses de prisión.

La diputada autonómica Eulàlia Reguant fue juzgada por el mismo caso en el Tribunal Supremo al ser aforada. Se le impuso una multa de 13.500 euros y se desestimó tanto los cuatro meses como la inhabilitación que solicitaba la fiscalía. Los magistrados entendieron que optar por la pena más grave podría causar un perjuicio a la parlamentaria que superaba el "principio de proporcionalidad" de la pena.

Baños, por su parte, no tendrá que abonar ninguna cuantía por su delito y tampoco deberá ingresar en prisión al carecer de antecedentes.

El exdiputado de la CUP no sólo se negó a contestar a Vox durante el juicio en el Tribunal Supremo a los golpistas. También se negó a responder en español en el juzgado de lo Penal de Madrid. Al igual que Reguant ante el Tribunal Supremo, Baños pidió un traductor, pero le fue negado por la magistrada Hortensia Oro-Pulido, quien advirtió al encausado de que tenía obligación de expresarse en español.

En su sentencia, la juez recuerda que el presidente del tribunal que juzgó a los líderes golpistas, Manuel Marchena, llegó a formular las preguntas de la acusación de Vox para que Baños no tuviera que responder directamente a Javier Ortega Smith, que ejercía de letrado en la vista. Baños replicó: "Discúlpeme, me está preguntando la persona de Vox y entiendo que es usted quién me pregunta, porque entonces, de hecho, sí que le estoy contestando al señor de Vox, ¿no? Que es lo que he dicho que no quería hacer".

Se mofó de Marchena

Según Hortensia Oro-Pulido, resulta evidente que Baños parecía "mofarse" del magistrado Marchena al pedirle que le aclarase algo "meridiano" y que "cualquier persona con una mínima capacidad" habría entendido, según informa la agencia Europa Press. La juez también detalla en su sentencia que Baños siempre se mostró "obstinado y contumaz" y que "adoptó una actitud de franca rebeldía ante la orden del Alto Tribunal".

La juez también reprocha a Baños que aduzca motivos ideológicos para no contestar a Vox. Se trata de un comportamiento "frívolo" y "sorprendente" y ante el alegato de Baños de que haber respondido a las preguntas de Vox le hubiera causado un perjuicio moral, alega: "No acierta a comprender la juzgadora en qué medida las eventuales respuestas que el testigo hubiera dado a las preguntas de la acusación pudieran perjudicar gravemente a la persona o fortuna de sus familiares".

En resumen, que Baños ha sido condenado por desobediencia grave a cuatro meses de cárcel que no tendrá que cumplir y a cuatro meses de inhabilitación para el sufragio pasivo. Es decir, que se libra de la multa. Y Reguant tiene que pagar la multa pero puede seguir como diputada en el parlamento catalán.