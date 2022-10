¿Habla la gente en el metro o el autobús del CGPJ? Del palo a Pilar Llop al contundente mensaje a Pedro Sánchez

Tal y como adelantaba a principios de semana Libertad Digital, este jueves los vocales del Consejo General del Poder Judicial se conjuraban para elegir al progresista Rafael Mozo como nuevo presidente en sustitución de Carlos Lesmes, a fin de evitar un "circo institucional". Sin embargo, lo cierto es que la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional continúa en el aire, ya que, a pesar de los rumores cruzados sobre posibles cesiones de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, los líderes de los principales partidos siguen sin sellar un acuerdo definitivo al respecto.

En su afán por presionar al PP, la ministra de Justicia ya aseguraba hace unas semanas que los ciudadanos están tan preocupados por este asunto que hablan de ello hasta en el transporte público. "Mire, yo a veces voy en metro, a veces voy en autobús y yo escucho a la gente que habla de este tema", dijo Pilar Llop. Sus declaraciones fueron objeto de mofas y memes en redes sociales.

"Ha vuelto a pasar: esta misma noche, tremenda bronca en el Metro por la no renovación del CGPJ, la gente ya no puede más", se burlaba estos días un usuario de Twitter. "Mari Carmen, que al final no voy a comer, que estoy en el metro liado discutiendo con unos sobre el CGPJ", añadía otro, mientras algunos ironizaban señalando los verdaderos problemas de los ciudadanos: "En las colas del hambre no se habla de otra cosa".

En las colas del hambre no se habla de otra cosa… https://t.co/wfll1Q9kZt — Bart0 (@Bart045603771) September 13, 2022

Ni saben ni hablan del tema

Coincidiendo con el momento álgido de las negociaciones para desbloquear el máximo órgano de gobierno de los jueces, Libertad Digital ha salido a la calle para comprobar si hay algo de cierto en la afirmación de la ministra, y la realidad es que, tras pasar una mañana entre una salida de metro y una parada de autobús, tan solo un hombre con un aprendido discurso contra el Partido Popular decía hablar de este asunto habitualmente. "Sí, sí. Y mi opinión política es que el PP tiene que cumplir la ley".

El resto desconocían incluso qué era el CGPJ y más aún cuáles son sus funciones o para qué sirve. "Ni idea" era la respuesta más extendida cuando les preguntábamos por las famosas siglas. Tras aclararles que se trataba del Consejo General del Poder Judicial, la mayoría parecía recobrar su memoria. "¡Ahhh, claro!", respondía una mujer como si lo tuviera en la punta de la lengua, presumiendo de saber "más o menos" lo que era. "¿Y sabe lo que hace?", le insistíamos muy a su pesar. "No, explíquemelo", terminaba reconociendo.

Entre los que se aventuraban a dar una explicación, la respuesta no era mucho más clarificadora: "Son los últimos jueces encargados de las sentencias del Tribunal Constitucional. Las juzgan ellos, ¿no?", espetaba una joven. No era la única que confundía los diferentes estamentos judiciales, algo que no cuadra con las conversaciones de alto nivel que, según la ministra Pilar Llop, mantienen a diario los españoles.

"¿Habláis de esto habitualmente cuando quedáis?", le preguntamos a un grupo de señoras que pasean juntas. "Pues no, sinceramente no", confesaban entre risas. La respuesta se repetía entre los hombres y también entre los jóvenes. "Solemos hablar de la vida, pero de eso, no", decían dos amigos. "Nuestras conversaciones son un poco más divertidas", apuntaba otro grupo de veinteañeros.

La calle, con Feijóo

Pese a su desconocimiento y desinterés diario por el CGPJ, sin embargo, todos ellos coincidían a la hora de enviar un mensaje muy claro al Gobierno a propósito de la renovación de sus miembros y de los del Tribunal Constitucional: "Por supuesto que se debería cambiar el mecanismo de selección". A la hora de explicar las razones, el argumento era unánime. "Tienen que ser independientes de cualquier partido, me da igual el que sea y el que deje de ser -insistía un señor-. No se puede depender de ningún partido, porque no sería ecuánime ni justo".

"Si no tenemos un buen CGPJ independiente, no tiene ningún sentido", sentenciaba una joven abogada. "Que los jueces elijan a los jueces, porque luego pasa lo que pasa, que hay intereses creados", apostillaba otro hombre. En los grupos de amigos también encontramos el acuerdo que Pedro Sánchez se niega a firmar con Núñez Feijóo. "Que sea por méritos, por experiencia y todo eso", defendía una chica tras subrayar que "la judicatura tiene que ser supuestamente imparcial". Su compañero asentía: "No puede haber un poder que subyugue a otro poder. En este caso, el Poder Ejecutivo, de una forma u otra, subyuga el Poder Judicial, entonces... pues está muy mal esto, pero bueno, así vamos".

A pesar de que la encuesta carece de valor sociológico, el sentir de la calle parece así más próximo a los postulados del PP que a los de un Gobierno formado por PSOE y Podemos que prefiere echar balones fuera con tal de no perder su cuota de poder. Sin embargo, todo parece indicar que el que acabará cediendo será Núñez Feijóo, partidario ahora de que sea el propio CGPJ el que decida la fórmula para cambiar el sistema de elección.