Rosa Díez explica por qué la renovación del CGPJ es ilegal

Rosa Díez comenta en #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico cómo "ETA es el comodín de Sánchez" ya que la "sigue utilizando para seguir viviendo en La Moncloa". De esta forma, esta misma semana ha acercado a 11 presos terroristas a las cárceles vascas y soltado a otros 5 etarras dándoles el tercer grado". Es, según Rosa Díez, "el compromiso que tiene con Urkullu, yo los acerco y tú los sueltas". Así obtiene el apoyo de Bildu, los de Otegi, "presos por presupuestos".

Sobre la renovación del CGPJ, Rosa Díez ha remarcado que "realmente lo que le importa a Sánchez es renovar el CGPJ para así poder nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional" y poder así "cada cosa que sea claramente inconstitucional que el TC diga que es constitucional". Además ha puesto como ejemplo "el referéndum inconstitucional por la independencia en Cataluña, para eso sacaron la semana pasada la Ley de Claridad, es decir, lo están preparando".

Renovación ilegal

Rosa Díez ha explicado que "el proceso de renovación del CGPJ está caducado" ya que "acabó cuando se disolvieron las Cortes" Según establece el artículo 207 del Reglamento del Congreso: disuelto el Congreso de los Diputados, o expirado su mandato, quedarán caducados todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la Cámara".

Por tanto, se ha preguntado "cómo es posible que se reanude como si no hubiera pasado nada cuando el cuerpo electoral de los jueces ha cambiado habiendo dos nuevas promociones de jueces" desde 2018 cuando se hizo la lista actual. Los 12 vocales del CGPJ salen de esa lista de 51 nombres que Carlos Lesmes elaboró en 2018, "una lista que ya tienen apalabrados entre las asociaciones con los partidos políticos", salvo Foro Judicial Independiente que no solamente no presenta candidaturas sino que sus miembros no avalan a ningún candidato". Para formar parte de esa lista los aspirantes "necesitan 25 avales de jueces".

Rosa Díez ha querido detenerse en este punto, "no hubiéramos llegado a este punto si los jueces no hubieran entrado en el juego" empezando por Carlos Lesmes "que ahora dimite con este ataque de dignidad". Rosa Díez le recuerda que Lesmes "está pillado porque ha formado parte de toda esta trama ya que también se presentó y jugó a todo esto".

Si el hecho de que la lista esté caducada se suma además que "algunos de los integrantes han cambiado de condición". Por ejemplo, "José Ricardo de Prada se postuló en esa lista de 2018 en el turno de juristas, porque entonces no estaba en activo, pero ahora mismo si lo está y por tanto no podría ir en el turno de juristas, tendría que volver a recabar avales".

Otro caso parecido es el de María Victoria Rosell, "en 2018 era magistrada y se presentó avalada por los jueces pero ahora es delegada contra la violencia de género". En definitiva, "es un procedimiento viciado que está caducado y si siguen adelante estarán recurriendo permanentemente personas y asociaciones" por su ilegalidad.