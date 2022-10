Iván Espinosa atiende a Libertad Digital apenas unos días después de la exhibición de fuerza de Vox en el acto de Viva22, donde congregaron a numerosos líderes internacionales como Donald Trump o Georgia Meloni. La entrevista se lleva a cabo en plenas negociaciones de PP y PSOE para renovar el CGPJ y después del desplante de Pedro Sánchez al Rey durante el desfile del 12 de octubre, al que Vox respondió con la misma moneda. El domingo se publica la segunda parte centrada exclusivamente en la crisis económica.

Viva 22 parece haber sido una exhibición de fuerza después de los meses difíciles que han seguido a las elecciones de Andalucía ¿Han superado ya el bache?

Ojalá los baches de los partidos consistan en crecer un 25% la noche electoral en Andalucía, en la que sólo dos partidos subieron: el PP, que obtuvo un buen resultado, y nosotros. En Viva 22 hubo más personas que nunca, con más fuerza que nunca, apoyando a un proyecto político que es imparable.

Pero después de Andalucía empezaron a caer en las encuestas, Macarena Olona dejó la política y han sustituido a Javier Ortega Smith como secretario general ¿no hay crisis interna?

Es la imagen que proyectan los medios, nosotros nos vemos igual de sólidos que siempre o más porque, lamentablemente, todo aquello que decimos desde hace años se ha ido cumpliendo. Algunas de las cosas que defendemos las asume el Gobierno como propias o las copia el PP. Lo que se está produciendo es lo contrario a una crisis interna, es la consolidación de nuestras ideas. Desde que hay que parar la inmigración ilegal a que hay que acabar con la okupación.

Si el nuevo secretario general hace cambios se asumirán con normalidad

¿Habrá más cambios internos?

El nuevo secretario general tendrá que tomar decisiones sobre cómo mejorar el modelo, si es posible, que se ha encontrado. Es de esperar que si el nuevo secretario general decide cambiar algunas cosas se asuma con naturalidad. En Vox sólo ha habido un cambio, en tres años que llevo en el Congreso ha habido tres portavoces parlamentarios del PSOE, tres del Gobierno, cinco vicepresidentas, tres ministras de Defensa, tres de Justicia. Los que están en crisis no somos realmente nosotros.

¿Qué expectativas electorales tienen para las municipales y autonómicas de mayo?

Obtendremos unos resultados extraordinarios. En las anteriores municipales y autonómicas éramos unos recién llegados, hicimos una campaña sin recursos, sin tiempo y los resultados no fueron malos pero no son comparables al peso y la importancia de Vox ahora.

¿Van a apostar por candidatos desconocidos como en Castilla y León o por diputados conocidos como en Cataluña y Andalucía?

Se decidirá de aquí a Navidades. No preveo muchos diputados en candidaturas de grandes ciudades, donde tenemos equipos locales bastante sólidos que conocen bien sus municipios. Puede que haya algún caso pero no va a ser algo muy repetido. En Castilla La Mancha todavía no tenemos representación y en Murcia hubo gente que traicionó las siglas pero prevemos un muy buen resultado ya con gente de fiar. En Cantabria o Madrid esperamos incrementar aún más nuestra presencia.

Iván Espinosa de los Monteros.

¿Podría haber fichajes estrella como el de Cayetana Álvarez de Toledo, con la ha compartido escenario recientemente en un acto público?

Sus primeras palabras en ese acto fueron "no piensen mal, no voy a pasarme a Vox". Después hizo una descripción de cómo era el parlamentarismo sensato, equilibrado, racional que había hasta hace poco, en el que una persona de un partido podía presentar a otra de un partido distinto sin que eso supusiera nada más que una relación correcta. Hay una relación cordial, en mi caso, de enorme admiración por su capacidad intelectual, oratoria y su valentía política y también física, como demostró en la campaña de las elecciones catalanas, donde su seguridad física llegó a estar comprometida.

Recordamos a Sánchez qué supone la falta de respeto institucional haciéndole esperar lo mismo que él al Rey

Acaban de protagonizar un desplante a Pedro Sánchez en el Congreso en respuesta a su desprecio hacia el Rey llegando tarde al desfile del 12 de octubre ¿Es una forma adecuada de responder?

El presidente tiene muy poco respeto por las instituciones, por la Jefatura del Estado, como se ha demostrado ya en más de una ocasión, no es un incidente aislado. Respeta muy poco al Rey, como respeta muy poco a este Parlamento, a los jueces, a todos los órganos independientes…sólo hemos recordado brevemente lo que supondría la falta de respeto a las instituciones, como lo es también la presidencia del Gobierno, llegando 50 segundos tarde, lo que él le hizo esperar al Rey.

Su gran apuesta del curso político es la convocatoria de consultas no vinculantes sobre asuntos de especial importancia ¿Puede ser un arma de doble filo si otros partidos las convocan sobre asuntos que ustedes no consideren trascendentales?

No tenemos problema en que otros grupos propongan lo mismo, siempre y cuando lo hagan dentro de los límites de la Constitución y dirigido al conjunto de los españoles. Nosotros proponemos unos temas, puede que haya otros partidos que propongan otros distintos. Esos referéndums pueden servir para ilustrar cómo de separados están los partidos de siempre de lo que la gente quiere.

¿Qué temas proponen ustedes?

Nadie ha preguntado a los españoles si queremos seguir con esta política climática absurda o queremos recuperar precios de la energía razonables y nuestra soberanía. Si queremos permitir que sigan entrando de manera ilegal decenas de miles de inmigrantes todos los años que no tenemos capacidad de absorber o una inmigración controlada a los que podamos ofrecer un puesto de trabajo en condiciones.

¿Y si el resultado es el contrario al que ustedes auguran?

Igual que si es favorable, no son vinculantes pero nos da una idea de dónde está el país.

PP y PSOE no quieren cambiar el sistema de elección del CGPJ

¿Y dónde está el país en términos de Justicia, con el bloqueo en el Poder Judicial?

Estamos en un momento muy delicado. El motivo por el que Bruselas quiso sancionar a Polonia o Hungría es lo mismo que hacemos aquí desde hace mucho tiempo. Alfonso Guerra dijo que Montesquieu estaba muerto. Efectivamente, lo han matado, lo han sepultado y le han echado unas cuantas paladas de tierra por encima. La separación de poderes, que es un principio básico en cualquier democracia, está en entredicho en España.

El PP pide cambiar el sistema en línea con lo que ustedes reclaman ¿es posible hacerlo sin el PSOE?

Andan en el juego de ponerse condiciones pero si lo que quieren es un cambio de sistema que lo hagan de antemano, algo que nosotros apoyaríamos, y que se renueve el CGPJ conforme a las nuevas reglas. Ni PP ni PSOE quieren porque llevan muchos años acostumbrados a manejarlo todo desde el poder Ejecutivo.