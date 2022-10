Pedro Sánchez sigue con su plan de expulsión paulatina de la Guardia Civil. Lo hace en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña y hasta en Asturias o en el mismo Campo de Gibraltar, disolviendo una unidad antidroga. El último episodio se está dando en estos momentos en el País Vasco. Bildu ha iniciado una campaña para terminar de expulsar a la Benemérita de esa región español y la asociación más conocida entre los mandos de la Guardia Civil ha reaccionado con un mensaje rotundo: "No nos vamos de ninguna parte de España". "Nos odian pero no nos echarán".

El documento elaborado por APROGC, asociación que engloba a una parte muy importante de los mandos de la Guardia Civil, describe sin rodeos la situación: "Nos odian, ya lo sabíamos, nos mataron por ello. Pero ahí estamos y ahí seguiremos, siempre". Es más, desde esta asociación señalan que seguirán estando "aunque se entreguen competencias que corresponden a la Guardia Civil y que en APROGC consideremos que se pierde eficacia troceando estas".

Porque, "el odio ya no es odio, se ha convertido en una cuestión política, pues dependiendo de quién lo ejerza se tolera y no se actúa con la contundencia y consecuencias que desde APROGC venimos pidiendo; nosotros lo estamos padeciendo y soportando. El concepto de odio no lo debe establecer quien lo proyecta, sino quien lo sufre", explican los guardias.

La asociación pide que se acabe esta campaña contra la Guardia Civil: "Tiene que ser el momento de terminar con este odio a todo lo que es la Guardia Civil. Porque la Guardia

Civil lo formamos personas, con nuestros sentimientos. Y nuestras familias, que también sufren y también sienten". "Hemos sufrido mucho más de lo que se debía haber permitido entonces y de lo que se debería consentir ahora, pero sin embargo, se deja hacer y no se hace nada", aclara el documento elaborado por APROGC.

La asociación señala con el dedo a los responsables: "Nosotros seguiremos reclamando a quien corresponda, que actúe, empezando por quienes nos deberían defender con más énfasis: las personas que ocupen las máximas responsabilidades en la Dirección General de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior".

Desde APROGC dejan constancia del "último episodio" de este ataque a la Benemérita: "Un cartel de tamaño gigante pidiendo que nos echen del País Vasco. Autores, los de

siempre. Consecuencias: no esperamos. ¿Nadie se va a dignar a hacer quitar ese cartel? Por lo menos eso". Se refieren de este modo a una campaña de Bildu para echar a la Guardia Civil del País Vasco. Una campaña que surge, justo, mientras Arnaldo Otegi exige a Sánchez pasar por su despacho para cerrar de verdad el apoyo a los próximos Presupuestos Generales del Estado.

"Merecemos y por lo tanto, exigimos, que se nos respete al menos igual que nosotros hemos respetado siempre a toda la sociedad, a la que nos debemos y entregamos.

Y que se sepa: QUE NO NOS VAMOS A IR DE NINGUNA PARTE DE ESPAÑA", concluyen en mayúsculas.

Lo cierto es que la llegada de Sánchez, Bildu, ERC y Podemos al poder ha supuesto el inicio de una de las peores etapas para la Guardia Civil Las plazas nacionalistas han comprobado ya la pérdida de peso de los efectivos de la Guardia Civil: País Vasco o Cataluña han sido el vivo ejemplo. Los últimos capítulos se están viviendo también en Navarra, donde la exigencia de Bildu y Geroa Bai (PNV) en pleno pacto con el PSOE ha llevado a una reducción drástica de las competencias y presencia de la Benemérita. Pero con Pedro Sánchez no sólo se reduce el peso de este cuerpo por la exigencia de los separatistas y en sus áreas de influencia. El plan de pérdida de peso de la Guardia Civil afecta ya a plazas no nacionalistas, como, por ejemplo, Asturias, donde el movimiento para desmantelar una de sus dos comandancias está lanzado. O en Campo de Gibraltar, donde una de las últimas gestas del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska ha consistido en desmantelar la unidad antidroga.