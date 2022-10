Iván Espinosa es portavoz parlamentario en el Congreso, vicesecretario de relaciones internacionales de Vox y experto en economía. Férreo defensor de recortar el "gasto político" para poder reducir impuestos, Espinosa explica a Libertad Digital cómo en el exterior causa perplejidad que España haya renunciado a explorar siquiera sus propios recursos naturales para abaratar la factura del gas y la luz, mientras está dispuesta a pagar mucho más cara la energía que producen otros países mucho más contaminantes.

¿Qué opina de las últimas medidas anunciadas por Sánchez para combatir la crisis?

Me parece muy característico de lo que es la izquierda: habla siempre de la pobreza y hace gala de ello, como si fuera algo bueno, consigue que todos seamos un poco más pobres extrayendo rentas del conjunto de la sociedad y luego las reparte con cuentagotas a determinados grupos que ellos deciden. Ellos no quieren que haya riqueza, nosotros lo que no queremos es que haya pobreza, esa es la gran diferencia.

¿Qué opinan de su promesa de bajar impuestos a rentas por debajo de 20.000 euros y subir pensiones en casi un 9%? ¿Olvidan esas medidas a las clases medias?

Nosotros deseamos que todo el mundo gane más pero para eso hace falta un Estado que sea más eficiente. Que no recorte en profesores, médicos o bomberos, si no en 22 ministerios, asesores y en una estructura administrativa que se sobrepone de forma duplicada y triplicada. España no ha crecido en renta per cápita en 15 años, en los que los españoles se han apretado mucho el cinturón pero los políticos no. Hay cada vez más políticos para administrar cada vez menos. Mientras el país decrece, la administración pública crece, eso no tiene ningún sentido.

Sánchez acaba de defender la necesidad de pagar más impuestos para tener Estado de Bienestar…

El PSOE a veces se ve contagiado por ese adanismo de Podemos por el que, cuando llegaron a la política, prácticamente dijeron que ellos lo habían inventado todo. Aquellos imberbes veinteañeros que no había hecho prácticamente nada en la vida, venían a decirnos a los demás cómo administrar el Estado. Ha sido un fracaso pero algunos de sus dejes han sido asumidos por el PSOE. El Estado de Bienestar existe desde mucho antes de que llegaran estos indocumentados al poder que no entienden absolutamente nada pero pretenden que sus votantes se crean que, gracias a ellos, tienen sanidad pública.

Por primera vez una generación de jóvenes va a vivir peor que sus padres si no lo cambiamos.

La semana pasada protagonizó un duro enfrentamiento con la ministra Nadia Calviño, que protagonizó una intervención muy celebrada por el Gobierno. ¿Qué ocurrió?

Cuando le dije a la ministra que nadie prosperaba con este Gobierno, empezó a responderme que hay gente que recibe el salario mínimo, que recibe una renta de inserción, una beca…eso no es prosperar. España en cuatro años ha ido a peor, por primera vez hay jóvenes que pueden ser la primera generación que viva peor que sus padres, si no cambiamos las cosas. Hay gente con menos de 40 que nunca han conocido un momento de expansión económica.

Cs ha abierto un debate incómodo: la brecha que empieza a existir entre jóvenes y mayores o entre sector público y privado. ¿Qué opina?

No quiero incidir en esa brecha porque es injusto para las personas mayores que han cotizado y trabajado toda su vida; y no es culpa de los jóvenes que las pensiones estén en el nivel que están ni de los mayores el nivel que van a tener esos jóvenes, que va a ser mucho más bajo. El sistema se adoptó en la posguerra cuando se preveía un crecimiento constante de la natalidad. Hay que impulsar políticas de natalidad y de empleo pero son soluciones a 20 años. Ahora hay que tomar medidas que no se han tomado en el pasado: o se recortar pensiones o el estado de bienestar de los políticos.

¿Qué papel está jugando Bruselas? Parece que se ha subido también al carro del Gobierno de gravar los beneficios a las eléctricas y los bancos.

La creencia de que Bruselas va a salvarnos está muy extendida en la derecha pero se basa en el desconocimiento. Bruselas habla de gravar los beneficios extraordinarios, que puede tener sentido de forma temporal porque las eléctricas que ganan más, no porque hayan sido más eficientes, sino porque les ha caído este boom del precio del mercado, tiene sentido que una parte sea para la población. Pero este Gobierno decía es que se gravara los beneficios brutos y eso es una barbaridad. Y esos beneficios extraordinarios se producen gracias al sistema que han diseñado los propios políticos.

Trump avisó del riesgo de depender del gas ruso y en Alemania se rieron de él

¿Cómo ha llegado Europa a tener que plantear medidas de contingencia ante posibles cortes de suministro en el gas?

En España estamos volando centrales térmicas mientras el gas está por las nubes. El sistema actual está diseñado por Alemania en base a un recurso que pretendían tener que es gas ruso a un gran precio y a gran volumen, que apoyaron el canciller alemán Schroeder o Merkel, mientras Trump avisó del riesgo en la ONU y se reían de él. Ahora tenemos un sistema desencajado con la realidad que nos está costando un dineral que hace que las eléctricas ganen más, sí, pero por culpa de los políticos.

Vox propone medidas como recuperar las centrales nucleares pero que sirven en el medio plazo. ¿Qué medidas hacen falta ahora?

A menudo nos encontramos con problemas que han evolucionado durante 45 años y nos piden una solución inmediata para que al día siguiente todo vuelva a funcionar. Es muy difícil. En el tema de la energía proponemos que las centrales nucleares ya construidas se mantengan, cambiar el sistema por el que se calcula el kilovatio hora o quitar los impuestos sobre la emisión de CO2. Tenemos reservas de gas para los próximos 40 años ¿cómo es posible que todos los grupos menos Vox hayan votado a favor de prohibirnos explorar, ya no extraer, nuestros propios recursos naturales? Son cosas que se pueden cambiar mañana mismo.