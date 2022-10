Nuevo ridículo de la ANC: desangelada acampada separatista en el centro de Barcelona

La desmovilización hace mella en las entidades separatistas. La ruptura de ERC y Junts per Catalunya (JxCat), interpretada como el fin del proceso independentista, tiene un correlato en la escasa participación en los actos convocados por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), cuya acampada de fin de semana en la plaza de Cataluña se salda con la participación de unas decenas de personas y escaso interés por parte de los viandantes ante las proclamas independentistas.

La ANC ha montado un escenario para los mítines y varias carpas donde intentan recabar nuevos socios. El cuadro se completa con una treintena de tiendas de campaña de dos plazas instaladas en un rincón de la plaza de Cataluña.

La intención de la organización separatista es denunciar la supuesta represión que sufre el movimiento independentista por parte del Estado, una "causa general", dicen, en la que también participaría la Generalidad, según la denuncia de la ANC, por presentarse como acusación en los casos en los que han resultado heridos o agredidos agentes de los Mossos d'Esquadra.

Sólo un centenar en la inauguración

Según los cálculos de la ANC, unas cuatro mil personas tienen cuentas pendientes en los tribunales por asuntos relacionados con el proceso independentista y la acampada es una muestra de apoyo hacia ellos. Sin embargo, en la apertura de esta última performance independentista sólo congregó a un centenar de personas. La presidenta de la entidad, Dolors Feliu, aseguró a gritos ante ellos que no se piensan dar por vencidos: "¡No lo conseguimos en 1714, no lo conseguimos en 1939 y no lo conseguimos hora, pero nos volveremos a alzar año tras año!".

El movimiento separatista está fracturado hasta el punto de que en la ANC consideran que ERC ha traicionado la causa para abrazar el autonomismo. En JxCat tratan de rehacer la unidad interna y recolocar a sus cargos despedidos de la Generalidad en diputaciones, ayuntamientos y consejos comarcales. La votación sobre la salida del ejecutivo catalán ha sido al partido de Puigdemont en una profunda crisis, con voces que apelan al retorno a las esencias de Convergencia. Y entre la militancia de todos los partidos y organizaciones hay fatiga y desencanto. En ese contexto, la ANC pondera presentarse a las próximas elecciones autonómicas como una alternativa a los partidos independentistas.