La nueva presidenta de RTVE, Elena Sánchez, se ha estrenado este miércoles en el Congreso defendiendo los presupuestos del Gobierno para el ente público de cara a 2023, unas cuentas que contemplan un incremento de 47 millones de euros respecto al año anterior hasta situarse en un total de 490 millones.

Los principales partidos de la oposición la han recibido entre duras críticas al "asalto" perpetrado por Pedro Sánchez para hacerse con el control absoluto de la corporación ante un año electoral como el que se avecina y no han dudado en tachar tal maniobra de "chapuza" y "bochorno", entre otros calificativos. Abrumada por los reproches, la nueva presidenta pedía a los portavoces parlamentarios que no la convirtieran en "objeto de las contiendas políticas" y recordasen que únicamente acudía a la Cámara Baja a "rendir cuentas sobre el presupuesto".

Sin embargo, la realidad es que Elena Sánchez se ha limitado a leer un informe previamente escrito, haciendo caso omiso a la pregunta clave que le ha lanzado Vox y que tiene que ver con las advertencias que los sindicatos han venido haciendo desde que fue nombrada. "La batalla no es por el control político, que ya lo tienen, sino por el económico", alertaron a Libertad Digital, denunciando, concretamente, el trato de favor a la productora del grupo Prisa.

El negocio de las "productoras amigas"

"Nos gustaría saber qué cantidad de esos 490 millones de euros va a ir directamente a las cuentas corrientes de las productoras privadas, porque una de las cosas más inexplicables que pasan en Televisión Española es que ustedes tienen una plantilla de más de 6.000 trabajadores, probablemente la plantilla más numerosa de un medio de comunicación en España, y, sin embargo, dedican buena parte de su presupuesto a la producción externa", le espetaba el diputado de Vox Manuel Mariscal, que recordaba que en 2021 la cifra ascendió a 155 millones de euros. "El próximo año, ¿qué gasto tienen previsto?", insistía.

Su silencio no viene sino a incrementar aun más las sospechas sobre una dudosa gestión que, tras el decreto del Gobierno para hacerse con el poder absoluto, podría ir a más. A pesar de que las críticas de la oposición se centraron -y siguen centrándose- en el interés electoral del Pedro Sánchez, el sindicato USO ya destapó la semana pasada las verdaderas intenciones del Gobierno: "Vienen a por la pasta y, concretamente, a por los 30 millones de euros que hay en juego para repartir a productoras amigas".

Los representantes de los trabajadores se referían así a once proyectos que estaban "a punto de firmarse", cosa que un presidente interino no podría hacer. De ahí la maniobra del Gobierno de dotar a Elena Sánchez de plenos poderes ejecutivos saltándose los estatutos de RTVE. La pregunta ahora ya no es qué pasará con esos proyectos, sino a cuánto ascenderá la partida que en 2023 se destinará a esas productoras amigas, algo por lo que Vox seguirá preguntando en el Congreso.

Más altos cargos que Mediaset

El "pergamino" de altos cargos de TVE

Además de este asunto, Mariscal también ha aprovechado para sacar los colores al Gobierno a propósito de la ingente cantidad de dinero que se destina a pagar a esos 6.000 trabajadores a los que hacía referencia y, sobre todo, a los altos cargos. En este sentido, el diputado de Vox no ha dudado en comparar visualmente el organigrama de Mediaset con el de RTVE. "El de Mediaset entra en una hoja. Sin embargo, para poder ver el organigrama completo de RTVE necesitamos todo este pergamino", ha comparado mientras lo desplegaba, ante la sonrisa del resto de diputados.

"Son, en total, 27 directores que cobran 106.000 euros al año entre sueldo y complementos, 54 directores de área que cobran 86.000 euros al año y 88 subdirectores que cobran 75.000 euros al año", denunciaba, mientras señalaba la contradicción de mantener este dispendio "mientras el Gobierno pide y exige sacrificios a los españoles". Las cifras han resultado tan escandalosas que hasta la propia Elena Sánchez ha tenido que agachar la cabeza: "Probablemente haya que hacer un ajuste del organigrama al que usted se refiere".

La televisión de la propaganda

Mariscal ha sido así -junto a los portavoces de PP y Ciudadanos- el diputado más crítico con RTVE y con la maniobra del Gobierno para perpetrar su asalto al ente público. "Señora Sánchez -se ha dirigido a la nueva presidenta- O podría decir ‘señor Sánchez’, que básicamente va a ser la persona que dirigirá RTVE en los próximos meses".

En una durísima intervención, el diputado de Vox no ha dado tregua a la nueva presidenta: "Usted está aquí porque la ha puesto directamente el Gobierno, saltándose la ley, para garantizar que los 490 millones de euros que va a recibir RTVE sirven para activar al máximo la creación y la propaganda de este Gobierno de cara a las futuras elecciones locales, autonómicas y generales que se celebrarán en 2023, porque sabemos que son los presupuestos de la propaganda".

Con todo, Mariscal ha cerrado su intervención instando a la nueva presidenta a no plegarse a los deseos de Sánchez: "Tiene usted el privilegio de hacer un gran servicio a España y dar un portazo al Gobierno de la ruina y de la propaganda. En ese fin podrá contar con nosotros".