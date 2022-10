Tras ser extraditada desde Portugal, Alexandre Riera confiaba en que la Justicia española ordenase prisión provisional para su exmujer, acusada de secuestrar a su hijo Bastian, de tan solo 5 años, y retenerle durante meses en una ecoaldea del país vecino. Sin embargo, la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 23 de Barcelona, M. Àngels Falip Ibarz, ha hecho caso omiso a la petición del padre del pequeño y de la propia Fiscalía, que también interesaba su ingreso en prisión hasta la celebración del juicio.

En un sorprendente auto fechado el pasado 10 de octubre, la jueza dice, además, no apreciar riesgo alguno de fuga, por lo que tampoco considera necesario retirarle cautelarmente la patria potestad ni la custodia del menor, de tal forma que, en estos momentos, regiría el convenio anterior y la madre podría volver a hacerse cargo del niño hasta que se resuelva el caso. "Esto significa que en cualquier momento puede cogerle y volver a fugarse, así que estoy aterrado, totalmente aterrado", repite una y otra vez a Libertad Digital Alexandre, que asegura que el pequeño se encuentra feliz a su lado.

Precisamente por eso, y a pesar de que sabe a lo que se expone, ha decidido no entregárselo al menos hasta principios de noviembre, cuando está previsto que se celebre la vista civil para revisar la custodia. Lo que suceda a partir de entonces es una incógnita, pero no esconde su temor a que al final su exmujer se acabe saliendo con la suya. "Está siendo asesorada por una asociación feminista y ya sabemos lo que pasa en estos casos", lamenta.

Secuestro y rescate en Portugal

El caso de Bastian se remonta al pasado mes de mayo, cuando el padre denunció que su exmujer le había secuestrado y que estaba convencido de que se lo había llevado a Portugal, donde vivía toda su familia. Después de meses sin saber nada de él, Alexandre optó por contratar a una agencia de detectives, que les localizó en una ecoaldea de Lagos, en el sur del país.

Ella fue detenida, pero la Justicia portuguesa optó por fijar la residencia temporal del pequeño Bastian en casa de su abuela materna hasta estudiar el caso en profundidad y decidir si devolvía o no el menor a su padre. Desesperado por una situación que sabía que podía alargarse en el tiempo, y atemorizado por las pistas que apuntaban a un plan de fuga a África en caso de que consiguiera la libertad provisional, el pasado mes de septiembre Alexandre decidió tomar cartas en el asunto y traerse a su hijo a España por sus propios medios.

La prensa portuguesa publicó entonces que unos detectives contratados por él mismo se hicieron pasar por policías y le dijeron a la abuela que debían llevarse a Bastian. Él, sin embargo, elude hablar sobre cómo se produjo el rescate, pero insiste en que el menor lleva ya un mes instalado en Barcelona y "está feliz de la vida" . De hecho, a él mismo le ha sorprendido la naturalidad con la que su hijo ha asumido todo, algo que, en todo caso, achaca a que el cambio ha sido para mejor: "Yo le he dado una vida normal para un niño de 5 años: va al cole con sus amigos, al parque... Y no una vida de fugitivo, que es lo que estaba llevando".

El recurso de Alexandre

A pesar de las graves acusaciones que pesan sobre la madre, la jueza de Barcelona no considera que haya riesgo de fuga, por lo que ha evitado dictar medidas cautelares a la espera de juicio. "Si bien existen indicios de la existencia y autoría de un delito de sustracción de menores por parte de la investigada, a ésta no le constan antecedentes penales. Tiene domicilio en España y le consta arraigo en nuestro país, motivo por el que no se aprecia una situación objetiva de riesgo para el menor", reza el auto que Alexandre ya ha recurrido.

En su recurso, él recuerda, sin embargo, que su exmujer no tiene familia ni domicilio en España, sino que se ha limitado a facilitar una dirección, sin que nadie se haya encargado de comprobar si realmente vive ahí. "Si así fuera, podría aportar el contrato de arrendamiento que garantizaría su residencia efectiva, lo que no ha hecho", subraya. Asimismo, alega que tampoco tiene trabajo en España: "No existe ningún contrato de trabajo, ni nómina ni nada parecido. Tampoco, por tanto, tiene arraigo laboral o profesional en nuestro país (...) En consecuencia, no puede servir como fundamento para no adoptar las medidas cautelares interesadas que consta arraigo en nuestro país, cuando no es cierto".

Por otro lado, la jueza presume en su auto que "el presente procedimiento tendrá una finalidad suficientemente disuasoria" de cara un nuevo secuestro. Sin embargo, el recurso presentado por la abogada de Alexandre insiste en que "precisamente la existencia de este procedimiento tendrá una finalidad totalmente contraria para la investigada, ya que la mera posibilidad de que sea condenada a un mínimo de 3 años de prisión, y la falta absoluta de arraigo en nuestro país, la conducirán en cuanto tenga el menor a huir con él de nuevo, pues lo único que le ata aquí es nada más y nada menos que su hijo Bastian".

El propio Alexandre asegura a LD que su hijo le ha hablado de los planes de su madre para fugarse a otro país y así consta por escrito en el recurso presentado en el Juzgado de Instrucción Número 23 de Barcelona. En él, la letrada recuerda a la jueza que "la facilidad para la investigada de llevarse al menor consigo a Portugal es evidente, máxime cuando ella es portuguesa y allí viven su madre y sus hermanos. Y no haría falta esperar a que la madre no llevara el menor al colegio tras la pernocta, porque cuando se dieran cuenta de que no había ido, ella ya estaría en Portugal con el menor, con su familia o en cualquier ecoaldea para trasladarse seguidamente a Sudáfrica o a Perú, según ha manifestado repetidamente el menor a su padre".