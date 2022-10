Vox pretende dejar su impronta en este curso político poniendo sobre la mesa una propuesta que aspira a demostrar cómo de distanciada está la élite gobernante de los intereses de los españoles. Bajo el nombre de España Decide, el partido propone convocar consultas populares sobre asuntos de "especial trascendencia" para conocer el sentir de la opinión pública, aunque no sean vinculantes.

El texto, presentado al público por Santiago Abascal durante el acto Viva 22, recoge ocho temas a someter a consulta: la soberanía energética, la inmigración, la educación, la igualdad, la legalización de partidos separatistas, el agua, las subvenciones y la soberanía de datos. Todos ellos respetando siempre la Constitución. De hecho, el partido excluye de su propuesta consultar sobre el Estado de las Autonomías al que se oponen, ya que requiere de una reforma de la Carta Magna.

"El consenso de las élites"

Vox considera que, sobre esos asuntos, se ha creado un "consenso" por parte de "los grandes partidos", de manera artificial, asumiendo ciertos dogmas como algo "intocable", sin haber tenido en cuenta previamente el sentir de los ciudadanos. Ponen como ejemplo la Agenda 2030 adoptada por la ONU en 2015, y que han asumido todos los gobiernos desde el de Mariano Rajoy, "hipotecando" las políticas de España durante las próximas décadas sin que haya habido un debate previo.

El partido registró ayer en el Congreso la primera iniciativa en base a esta propuesta, para ser debatida en Comisión, con el objetivo de que se convoque un referéndum sobre la energía. La pregunta podría ser, según explicó el portavoz parlamentario, Iván Espinosa, si "quiere seguir con los dogmas climáticos que nos han llevado a la factura más cara de la Historia o quiere explorar nuestros propios recursos". La actual Ley del Clima prohíbe incluso la exploración, además de la explotación.

"Ha habido un carpetazo a la democracia al tomar decisiones teniendo en cuenta sólo intereses cortoplacistas", explican desde Vox. Otro ejemplo sería la situación de Cataluña y la hegemonía de la ideología separatista que se ha impuesto "amedrentando a la población", con la connivencia de PP y PSOE que han pactado con estos partidos desde el Gobierno central. Por ello proponen consultar a los españoles sobre si es necesario devolver las competencias educativas al Estado o ilegalizar partidos que tengan entre sus objetivos destruir España, en referencia a los grupos separatistas.

Vox defiende la necesidad de que "el debate político descienda a la calle". Para ello invocan el artículo 92 de la Constitución que recoge la posibilidad de convocar referéndums no vinculantes sobre asuntos de especial trascendencia, y que ha sido utilizado en dos ocasiones en España: para decidir sobre la inclusión en la OTAN y sobre la Constitución Europea.

En cuanto a la inmigración, el partido se muestra menos específico y en su propuesta critica las políticas actuales y defiende la defensa de las fronteras pero no concreta qué aspectos deben ser sometidos a consulta. En cuanto a la ideología de género, que engloba la Ley Trans o la del Sólo sí es sí, el partido propone consultar si "se quiere seguir atropellando los derechos y libertades o garantizar la igualdad y el principio de presunción de inocencia".

El agua, las subvenciones y los datos personales

En plena sequía en España, el reparto del agua es también un asunto de plena actualidad. Vox siempre ha defendido la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional por el que este elemento se considere un recurso de todo el país que debe ser repartido teniendo en cuenta los intereses de todos. Por ello, proponen consultar si "es necesario garantizar el derecho de los españoles a disfrutar de sus bienes naturales en todo el territorio nacional o seguir manteniendo un modelo que empobrece a las familias y trabajadores del campo".

Vox propone también consultar sobre la eliminación de las subvenciones a los partidos políticos, la patronal y los sindicatos, después de los casos de corrupción que han afectado a CCOO y UGT, a pesar de que el partido ha creado su propio sindicato, Solidaridad, además de no haber renunciado a la financiación destinada a los partidos por considerar que, mientras exista este sistema, deben competir en igualdad de condiciones con el resto de grupos.

Por último, piden preguntar a los españoles sobre la utilización de datos personales para conocer si "quieren que se utilicen sin control fuera de España" sus datos o que, por el contrario, "se protejan" frente a intereses comerciales de grandes multinacionales o usos ilegales de los mismos.

Suiza, Colombia o Hungría como ejemplos

El partido defiende que hay otros países en los que se han llevado a cabo este tipo de consultas como Suiza, donde se ha consultado sobre el uso del burka o el salario mínimo interprofesional; Hungría, donde se ha sometido a referéndum la ideología de género o Colombia, cuando se consultó sobre las negociaciones con los narcoterroristas de las FARC.

Vox defiende que su celebración "no eximiría de responsabilidades a los gobiernos a la hora de seguir tomando decisiones" pero permitiría tener una radiografía sobre lo que opinan los españoles en determinados asuntos. "No se trata de instaurar una democracia plebiscitaria, su utilización no choca con la democracia representativa", aseguran desde el partido para defender su gran apuesta del curso político.