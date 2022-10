El Gobierno renueva el cuponazo vasco a cambio de sacar el primer trámite de los Presupuestos

En la pista del Congreso siempre hay que seguir con un espejo retrovisor lo que sucede en Cataluña. Las tensas relaciones entre Junts y ERC obligan a los de Junqueras a teatralizar desencuentros con el Gobierno de Pedro Sánchez que no pasan de mero vodevil.

Este viernes se volvió una escena similar. Los de Gabriel Rufián redactaron una enmienda a la totalidad de los Presupuestos que han acabado por no presentar "para dar margen a las negociaciones con el Gobierno".

No fue el único socio del Ejecutivo que mantuvo la tensión hasta el final. Cuando sólo faltaba media hora para que expirase el plazo, EH Bildu decidió que, al final, no va presentar una enmienda pero advirtiendo a Sánchez que "no debe dar por hecho ningún escenario" en la votación de las enmiendas que se celebrará el jueves.

Cuponazo vasco

Aunque quien más apuró fue el PNV. Su portavoz, Aitor Esteban, salió eufórico desde Bilbao a anunciar que han llegado a un acuerdo con el Gobierno para renovar el llamado "cuponazo" vasco "en los mismos términos, en los mismos parámetros" con los que llegaron a un acuerdo con Cristóbal Montoro en 2017.

El Ejecutivo se ha comprometido a aprobar una ley del cupo vasco para el próximo quinquenio. Los trabajos comenzarán antes del día 20 de noviembre, cuando se convoque a la comisión mixta del concierto vasco.

Un Gobierno con margen

Lo cierto es que el Gobierno contaba con margen para rechazar las enmiendas a los Presupuestos. Aunque ERC las presentase, La Moncloa tenía garantizado que las cuentas pasarían su primer trámite tras haber amarrado el apoyo de PDeCAT, Coalición Canaria, PRC, Teruel Existe, Más País y Compromís. Una nueva geometría variable, incluyendo esta vez a Oramas en la Coalición Frankestein, que les permitía llegar con aire al debate del día 27 .

Las enmiendas de PP y Vox

Quienes sí han anunciado una enmienda son PP y Vox. Este viernes, han presentado sus alegaciones a los Presupuestos. "Adolecen de cualquier tipo de rigor y yerran en todo lo que son sus previsiones", ha afirmado la portavoz popular, Cuca Gamarra, que ha citado los informes en contra de la Airef, el BBVA, el Banco de España, el FMI o Funcas. En el PP creen que son unas cuentas "electoralistas que sólo benefician a Pedro Sánchez" y, por ello, han rebautizado los Presupuestos Generales del Estados como "Hipotecas Generales del Estado".

Unas críticas que comparten en Vox. Su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, ha mostrado "su distancia infinita" con unas cuentas "que mantendrán a España, una año más, por la senda equivocada". Los dos partidos de derechas se han sumado con sus enmiendas a la totalidad a Ciudadanos, Junts y la CUP que las registraron este jueves.