La lucha feminista está en horas bajas. Es incompatible con el victimario de moda: lo transgénero. El Ministerio de Igualdad de Irene Montero ha arriado la bandera del empoderamiento de la mujer e iza con mano férrea la del orgullo queer. La mujer (elevada a categoría jurídica) se disuelve ante el nuevo derecho de autodeterminación de un género fluido previsto en la ley trans.

Las asociaciones de mujeres, que eran recibidas con alfombra roja o morada en cualquier entidad pública, se las tienen que ver con la cultura de la cancelación impuesta por los lobbies trans. Ocurre en todo el mundo.

El penúltimo veto

"La presión política para forzar la anulación de una mesa redonda sobre la participación de personas trans en categoría femenina obliga a las organizaciones a suspender el evento". Así arranca el comunicado que la Asociación Congreso Nacional Mujeres y Deporte ha tenido que emitir para explicar por qué ya no celebrará el evento que tenía previsto los próximos días 2 y 3 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria. El veto proviene del Cabildo de Gran Canaria, cuyo gobierno comparten Nueva Canarias y PSOE.

Añade, "ante esta censura en pleno siglo XXI, clara vulneración del Artículo 20 de la Constitución sobre la libertad de expresión y de información, y que especifica que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa, nos vemos en la obligación de CANCELAR el III CEMYD porque no estamos dispuestas a que la voz de las mujeres sea silenciada".

El panel de la polémica

Con todo organizado y confirmado, según la nota de las organizadoras, el pasado 3 de octubre reciben la orden desde la Consejería de Deporte de "anular" una mesa compuesta por "psicólogas forenses, académicas, consultoras deportivas y abogadas'' que lleva por título "La defensa de las categorías deportivas femeninas. Una visión internacional". Al día siguiente se desplazan a Las Palmas para "mantener una reunión" donde se les explica que "es una decisión ajena a su organismo". Para intentar salvar el congreso proponen incorporar al panel censurado "a las personas que se propongan para que hagan las aportaciones que consideren". La Consejería de Deporte traslada "a otras instancias" la propuesta pero también es rechazada. Ante esto, cancelan todo el evento porque "no pueden consentir que censuren a algunas de sus compañeras".

Una de las participantes en el panel de la polémica es la letrada y especialista en derecho deportivo Irene Aguiar. En su cuenta de Twitter ha denunciado que "la situación es preocupante. No podemos defender las categorías femeninas".

Ya es público y les puedo contar. La censura ha venido del Cabildo de Gran Canaria, @GranCanariaCab, y ha provocado la cancelación del Congreso Estatal Mujeres y Deporte. Les cuento con detalle. https://t.co/stbuHXYa8B — Irene Aguiar (@IreneAguiarG) October 20, 2022

Aguiar, en conversación con Libertad Digital, no sale de su asombro, "pensé que esto no iba a pasar en la vida, estoy a cuadros"; "es que es surrealista, porque viene de la Consejería de Igualdad. La consejera es mujer, es decir, una mujer censurando a mujeres. Irene "agradece profundamente" que la asociación "no haya pasado por el aro".

La Consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, la podemita Sara Ramírez Mesa, ha declarado que "las instituciones públicas deben velar para evitar situaciones en las que se fomente la discriminación y la transfobia". La coordinadora general de Podemos en Gran Canaria, Laura Fuentes, los ha calificado de "generadores de odio".

El año pasado Canarias aprobó por unanimidad su nueva ley transgenerista en la que se reconoce: "La libre autodeterminación de la identidad y expresión de género de las personas" y el cambio del sexo registral sin un informe médico que haya valorado la patología de disforia de género.

Los datos que no quieren oír

La abogada vetada visitó hace unos meses la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados y puso sobre la mesa que, pese a los tratamientos con hormonas, hombres y mujeres tienen cuerpos diferentes. Decía:

Los hombres tienen entre un 20 y un 40% más de masa total, entre un 30 y 40% más de masa muscular, un 30% menos de masa grasa, entre un 25 y un 50% más de capacidad cardiorrespiratoria, mayores pulmones y corazón, una estructura ósea diferente…

Todo ello,

Determina que los hombres tienen entre un 10 y un 15% más de velocidad, entre un 50 y un 100%, según si hablamos de tren superior o tren inferior, y hasta una capacidad entre un 30 y 40% mayor de producir fuerza potencia incluso a igual tamaño y esto se traduce en una ventaja deportiva.

Aguiar aportaba el porcentaje de esa ventaja

Oscila entre un 10 y 13% en deportes como natación, correr o remo y hasta más de un 160% en puñetazo.

Lo que se ve a través de las marcas deportivas. Si los Juegos Olímpicos de Tokio hubieran sido mixtos,

La oro femenino de maratón hubiera quedado septuagésima primera. En aguas abiertas, natación, hubiera quedado vigésimo tercera de 26 participantes, así que, como mucho, hubieran participado 3 mujeres. Pero es que en atletismo, 100 metros. 400 metros y 800 metros no se hubiera clasificado ni una mujer. Ni siquiera en semifinales. No hubiera habido mujeres.

Y concluía,

lo que sucede es que los sentimientos, la autopercepción o la identidad de género que siempre se debe respetar, no alteran esa realidad biológica que permanece. Y está demostrado que ningún tratamiento de supresión de testosterona es capaz de eliminar esta ventaja. Señorías, las mujeres tienen derecho a una competición justa.

Se busca una ciudad "sin censura"

La asociación lamenta esta "decisión política" y busca nueva ubicación para un congreso en el que iba a "reunir a más de veinte ponentes nacionales e internacionales, profesionales con una larga trayectoria y experiencia". Entre ellas, Fiona Mac Anena, de Fair Play for Women, o Laura Redondo, psicóloga forense de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres. Este grupo ha pedido "el cese de los responsables directos de este atentado a la libertad de expresión y contra el derecho de las mujeres a una competición justa".

CEMYD invita "a cualquier ciudad o municipio a ser sede de este III Congreso Estatal Mujeres y Deporte, sin censura".