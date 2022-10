Zapatero considera que "Calvo y otras feministas" se oponen a la ley trans porque están anticuadas: "Yo me abrí"

El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha entrado en el debate que tiene dividido a su partido en defensores y detractores de la ley trans. El feminismo clásico aúlla contra la llamada autodeterminación de género, es decir que cada cual elija su sexo sentido, que anularía a la mujer como objeto de derecho en favor de un género fluido. Por el contrario, la semana pasada se dio de baja del PSOE la primera diputada trans, la activista Carla Antonelli.

Zapatero se posiciona del lado de Unidas Podemos y los lobbies trans y asegura que "el debate entre el feminismo es generacional", es decir, de edad. Viene a decir que están obsoletas.

El socialista subraya que nadie "cuestiona el mérito de la generación de Carmen Calvo y de otras feministas, la aportación que han hecho, pero cada derecho abre la puerta a nuevos derechos".

El socialista insiste en que "estos derechos están claramente respaldados y apoyados por una generación nueva, que tiene una visión distinta". Añade su propia experiencia cuando lo estudió, "yo me abrí, me abrí", dice. Lo compara, aunque nada tiene que ver, con "la generación de sus padres y la llegada del matrimonio homosexual, los más moderados abrían los ojos y me preguntaban... Pero claro no fue la causa de su generación". Rodríguez Zapatero se olvida de que una parte de las feministas que se oponen a la ley de Irene Montero son lesbianas. Este colectivo es de los más críticos con la norma.

Califica las desavenencias políticas en el seno del PSOE de "fricciones de la historia" y concluye, "no pienso que la ley trans afecte a lo que puede ser la gran aportación del feminismo a la democracia y al bienestar y los derechos de las mujeres".

Zapatero no profundiza en la base de la polémica, es decir, en la negación de la biología, nacer hombre o mujer, o en el cambio de sexo registral desde los 12 años o sin necesidad de un informe médico o de haberse sometido a una operación quirúrgica.

La ley se encuentra en periodo de enmiendas, Pedro Sánchez ha ampliado el plazo de debate, lo que ha provocado la ira de Podemos y los trans que querían que se aprobase antes de final de año.