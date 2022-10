Casi a la misma hora que Alberto Núñez Feijóo pedía explicaciones a Pedro Sánchez por abordar el delito de sedición, el presidente del Gobierno afirmaba desde Pretoria (Sudáfrica) que "el acuerdo está listo, está preparado y sólo falta dar una respuesta a la voluntad política". Una manera de redoblar la presión para que los populares acepten cuanto antes un acuerdo que ya estaría redactado.

Las frases no sentaban bien en Génova. Fuentes del PP añadían que "si bien hay avances, todavía no se ha llegado a un acuerdo". "No se ajustan a la realidad", afirmaban en Génova donde desmiente que el pacto esté "listo y preparado" como afirma Sánchez. "No es cierto que la solución esté cerrada ni en el ámbito del Consejo General del Poder Judicial ni en el del Tribunal Constitucional", añadían con visible malestar.

Sánchez no niega la reforma de sedición

En un acto con el presidente sudafricano, Sánchez esquivaba los balones sobre una posible ruptura de las negociaciones sobre el CGPJ si continuaba negociando con ERC rebajar las penas en el Código Penal. "De la agenda legislativa se puede discrepar, se puede votar que no. Pero otra cosa es el cumplimiento estricto de las obligaciones constitucionales", afirmaba mientras presumía que "nunca se ha estado tan cerca de un acuerdo".