Pepa Millán, la joven senadora de Vox que pone contra las cuerdas a Sánchez

María José Rodríguez de Millán, Pepa Millán para la mayoría, acaba de ser designada senadora de Vox en sustitución de Coco Robatto. En los escasos meses que lleva en el cargo ha tenido que enfrentarse dos veces contra Pedro Sánchez, la primera nada más jurar el cargo. "Fue una gran oportunidad, un honor que asumí con mucha responsabilidad y respeto y que supuso una gran satisfacción", explica a Libertad Digital.

"En nombre del fanatismo climático el Gobierno nos ha traído unas medidas que son una cartilla de racionamiento energético", denunció durante aquella primera intervención, el pasado mes de septiembre, mientras el presidente simulaba estar distraído y no prestarle atención, a pesar de la retahíla de críticas que le lanzaba desde la tribuna de oradores.

Pepa Millán se queja de que PP y PSOE hayan "secuestrado" el Senado para convertirlo en un "ring de boxeo" en que el que se miden Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, dejando al margen al resto de partidos y pervirtiendo, en parte, la labor que debe desempeñar la Cámara Alta.

Sus aficiones

Con apenas 27 años, Rodríguez de Millán es la senadora más joven en la actualidad, algo que no considera una desventaja después de comprobar cómo se desenvuelven otros cargos con, supuestamente, más experiencia. Su forma sosegada de hablar, su seguridad en sí misma y la claridad de ideas que transmite harían suponer a cualquiera que cuenta con más edad de la que tiene en realidad.

Antes de ser nombrada senadora, Vox la fichó como asesora jurídica en materia laboral para el Parlamento de Andalucía, recién terminada la carrera de abogada que cursó en la Universidad de Sevilla. De hecho, compatibiliza sus actuales funciones con el estudio de un doble máster de Abogacía y Derecho de la Contratación y de la Responsabilidad Civil.

"Me gusta mucho estudiar el derecho, siempre he sido una gran lectora, aunque mi carrera frustrada es Historia del Arte, me encanta también pintar al óleo paisajes o retratos al carboncillo", asegura. Aficionada a los toros, presume de que en Andalucía se trata de una tradición muy extendida entre los jóvenes. "Es nuestra cultura, como ocurre con la Semana Santa", dice orgullosa frente a los ataques de la izquierda que califica de "inquisitoriales".

Nacida en el municipio cordobés de Cabra, cuando murió su padre teniendo ella apenas seis años, se trasladó con su madre y sus dos hermanos pequeños a vivir a Granada, donde vivió hasta que se mudó a la capital andaluza para seguir los pasos de su progenitora, también abogada. De ella y de su padre, otorrino, aprendió el gusto por los estudios, la lectura y el seguimiento de la actualidad a través de la prensa. "Siempre he tenido inquietud por la política", reconoce.

Columnista en La Razón

Muy activa en redes sociales, el diario La Razón se fijó en ella y le propuso escribir columnas quincenales en lo que fue su primer contacto directo con los medios de comunicación. Una labor que abandonó tres años después, en 2018, cuando empezó a opositar para Registradora de la Propiedad, aunque acabó dejándolo por sentirse "encerrada". "Pensaba que me estaba perdiendo cosas fuera", explica.

Poco después, Vox la contrató aunque colaboraba con el partido desde 2015, con apenas 20 años. "Éramos apenas cuatro gatos y un líder que transmitía sus ideas con un megáfono, subido a un banco, la gente pensaba que estábamos chalados", recuerda sobre aquellos inicios en los que se tomó la icónica imagen de Santiago Abascal en Sevilla.

Pepa Millán, fotografiada en la biblioteca del Senado. | David Alonso

La ruptura emocional con el PP

Como sucede con la mayoría de votantes del partido, Rodríguez de Millán se fijó en Vox después de haberse sentido decepcionada con el PP por su negativa a reformar la Ley del Aborto, en base al programa que había prometido. Una polémica que se llevó por delante al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, según recuerda ella misma.

"En mi casa siempre se votó al PP pero aquello supuso la ruptura definitiva", declara a este periódico. "Conocí entonces el proyecto de Vox, a través de mi hermano dos años más pequeño, y coincidía con todo lo que yo pensaba", señala recordando que entre su ideario está la defensa de España o de la vida.

Pepa Millán defiende que Vox no surgió como una respuesta visceral a un problema concreto o coyuntural, sino que se trata de un proyecto reposado, con ideas propias, que prendió mecha en 2017 tras el golpe de Estado en Cataluña, pero que ya llevaba años madurando.

"Es inexplicable que los partidos que se han ido turnando en el gobierno hayan abandonado a los catalanes que se sienten españoles, que no pueden ir tranquilos por la calle o rotular sus negocios en español, sin posibilidad de poder salir porque se ganan allí la vida", critica sobre los responsables de la actual situación que se vive en la comunidad.

Recuerda que Vox fue el único partido que sentó en el banquillo a los golpistas del 1-0, indultados después por el Gobierno de Pedro Sánchez que está a punto ahora de reducir el delito de sedición por el que fueron condenados, para así favorecerles en pago a su apoyo para los Presupuestos Generales del Estado.