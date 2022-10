Transactivistas de la Complutense amenazan de muerte a profesores críticos con el "delirio queer"

La persecución que sufren aquellos que se atreven a alzar la voz contra la ley Trans ha alcanzado estos días cotas inimaginables en la Universidad Complutense de Madrid, donde un grupo de alumnos ha llegado a empapelar la Facultad de Políticas con amenazas de muerte a los profesores que cuestionan el movimiento queer. "Tenéis regalo bajo el coche", reza uno de los carteles que José Errasti, autor de Nadie nace en un cuerpo equivocado, ha compartido en su cuenta de Twitter.

La acción ha sido reivindicada en redes sociales por la asociación universitaria TransMariBiBollo RQTR (Erre Que Te Erre), que reclama a la Complutense que retire de sus bibliotecas tanto el libro que Errasti firma junto a Marino Pérez Álvarez, como El laberinto del género, de Pablo de Lora, por considerarlos tránsfobos.

Amenazas de muerte en la UCM

Mientras tanto, estos alumnos que se autoproclaman "antifascistas" han optado por destrozar sus manuales y empapelar la Facultad de Políticas con críticas y amenazas escritas sobre sus páginas. "La transfobia académica, a la hoguera con las terfas", se puede leer en otro de los carteles, en referencia a las que consideran "feministas radicales trans-excluyentes". Mensajes como "terfas, estáis en nuestras listas" o "ha llegado la inqueersición" completan el repertorio que ha inundado paredes y escaleras de la facultad en la que Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero impartían doctrina.

La reacción de los autores

"Esperando los comunicados de condena de los partidos que impulsan la ley trans contra las amenazas de muerte aparecidas ayer en la Universidad Complutense contra el profesorado que la critica", ha escrito Errasti en su cuenta de Twitter, donde cuestiona quiénes son realmente los fascistas y llama a la reflexión sobre lo realmente preocupante de este acto vandálico. "No lo sientas por nosotros. Estos fascistas tienen tan pocas luces que no se dan cuenta de que personalmente nos promocionan. Sintámoslo todos por el terrible problema que sufre la Universidad", responde a sus seguidores.

¡Compre NADIE NACE EN UN CUERPO EQUIVOCADO! No sólo leerá un excelente libro que desmonta el delirio queer, sino que después podrá arrancar sus páginas, escribir en ellas amenazas de muerte a la gente que no esté de acuerdo con usted, y pegarlas en su facultad favorita! pic.twitter.com/SInLPRnaRl — Jose Errasti (@Jose__Errasti) October 27, 2022

Aprovechando precisamente el escaparate mediático, el autor, Doctor en Psicología y profesor de la Universidad de Oviedo, invita así a todo aquel que lea sus tuits a comprar Nadie nace en un cuerpo equivocado, tirando de ironía: "No sólo leerá un excelente libro que desmonta el delirio queer, sino que después podrá arrancar sus páginas, escribir en ellas amenazas de muerte a la gente que no esté de acuerdo con usted, y pegarlas en su facultad favorita".

Sus mensajes han sido retuiteados por Pablo de Lora, autor del otro libro cuestionado, El laberinto del género, quien lamenta que la Complutense haya "revivido el oscurantismo", con "una suerte de vandalización inquisitorial" ante la que, sin embargo, ya advierte que no se plegará. "Es inútil: seguiremos pensando, discutiendo y publicando. Con más ímpetu si cabe".

Por lo que parece hoy en la Universidad Complutense de Madrid ha revivido el oscurantismo: el libro de @Jose__Errasti y el mío han sido objeto de una suerte de vandalización inquisitorial. Es inútil: seguiremos pensando, discutiendo y publicando. Con más ímpetu si cabe. https://t.co/FGWxQTvOcw pic.twitter.com/CtQQvopohX — Pablo de Lora (@DeloraPablo) October 27, 2022

Tras la polémica suscitada, la asociación TransMariBiBollo RQTR no solo no ha rectificado, sino que se ha reafirmad en su intención de eliminar cualquier rastro crítico de la Universidad. "Si no podemos derribar los muros, los quemará nuestra rabia", repiten una y otra vez, mientras presumen del poder de la "furia trans".

Los libros de la discordia

Publicado por Deusto, Nadie nace en un cuerpo equivocado se publicita como "el análisis más profundo sobre la identidad de género y la teoría queer". El libro, firmado por José Errasti y Marino Pérez Álvarez desmonta así el nuevo transactivismo: "uno que está destruyendo los logros alcanzados, que recae en concepciones retrógradas y genera problemas donde no los había" y que, además, "no está basado en conocimientos de la medicina, la psiquiatría o la psicología".

El laberinto del género, de Pablo de Lora, examina, por su parte, "las consecuencias de la demanda de ‘autoidentificación de género’ en ámbitos como la paridad en las listas electorales, el trato que debamos dispensar a las personas trans mediante el uso de los nombres propios y pronombres, la maternidad de los hombres trans y el tratamiento farmacológico y quirúrgico de los menores que sufren incongruencia de género". Ha sido publicado por Alianza Editorial, donde se puede leer un adelanto.