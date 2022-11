El Tribunal Supremo ha admitido a trámite este miércoles la demanda interpuesta contra Irene Montero por Rafael Marcos -expareja de María Sevilla- por una presunta vulneración del derecho al honor al haberle llamado "maltratador", a pesar de que todas las denuncias fueron desestimadas.

En el auto, el Alto Tribunal da un plazo de 20 días hábiles a la ministra de Igualdad para que se pronuncie, ya que, además de una indemnización de 85.000 euros, Marcos solicitaba una rectificación pública. De no hacerlo, "se la declarará en rebeldía procesal". Hay que recordar que ya el pasado mes de julio, Montero decidió no acudir al acto de conciliación que se había fijado como paso previo a la demanda anunciada por el que fuera pareja de María Sevilla, la ex presidenta de Infancia Libre, condenada por secuestrar a su hijo durante dos años.

Las declaraciones de Montero

Las declaraciones que se sitúan en el origen de la polémica tuvieron lugar el pasado 25 de mayo durante el acto de inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres. Aquel día, la ministra se congratuló del indulto que el Ejecutivo había concedido a María Sevilla y lamentó que las mujeres como ella sufrieran "injustamente la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad cuando lo que hacen es defenderse de la violencia machista de los maltratadores".

"Yo sinceramente espero que se acabe retractando, porque que alguien tan mediático como una ministra de Igualdad, que ya de por sí es polémica, salga en todas partes llamándote maltratador sin ni siquiera haber estado nunca denunciado por ello, pues ha hecho mella", lamentaba Marcos en declaraciones a Libertad Digital tras interponer la demanda. Tal y como adelantó este periódico, será la Abogacía del Estado la que asuma su defensa, ya que sus declaraciones tuvieron lugar en el trascurso de un acto que estaba incluido en su agenda pública como ministra.

Las mentiras de Montero y su séquito

A pesar del relato que tanto Irene Montero como su número 2, Ángela Rodríguez Pam, han tratado de vender al respecto, la realidad es que Rafael Marcos jamás ha estado acusado de maltrato. Su exmujer le puso hasta tres denuncias falsas por presuntos abusos sexuales a su hijo y todas ellas fueron desestimadas. Es más, la Justicia le concedió a él la custodia del menor, lo que acabó desencadenando la ira de la madre, que no dudó en fugarse con él y mantenerle secuestrado en una finca de Cuenca durante dos años en condiciones insalubres, razón por la que fue condenada a dos años y cuatro meses de prisión.

A raíz de su indulto, no sólo Irene Montero trató de manchar el nombre de Rafael Marcos. También lo hicieron la ya mencionada Rodríguez Pam y la periodista Ana Pardo de Vera, quien, en una tertulia de TVE, llegó a llamarle pederasta, asegurando que había sido condenado por abusar sexualmente de su hijo, algo completamente falso. Así, refiriéndose al secuestro del menor por parte de su madre, la tertuliana defendió que "no lo tuvo secuestrado, lo tuvo alejado de su padre, que es un pederasta". Ambas tienen también pendiente un acto de conciliación con el ex de María Sevilla, que pide para ellas 65.000 y 10.000 euros respectivamente, además de una rectificación pública.