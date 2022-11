El posible desembarco de Maroto en Madrid enciende el malestar de las bases y Ferraz no descarta más candidaturas

Primero fue el portazo del ministro de Presidencia, Félix Bolaños; luego el de la titular de Justicia, Pilar Llop; más tarde el escándalo de Melilla, resucitado por la BBC, que amenaza al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Esto ha dejado a la responsable de Industria, Reyes Maroto, como la favorita a ojos del PSM para ser designada como la candidata de Pedro Sánchez a la alcaldía de Madrid.

El previsible nombramiento de Maroto, que podría llegar esta semana, ha elevado las tensiones en el PSOE madrileño. Las quinielas apuntan a que podría ser designada el miércoles, aunque ese día Sánchez ha puesto un mitin en la localidad granadina de Baza. Otras fuentes apuntan a que la presentación oficial podría ser este sábado en un acto con la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, y el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato.

Sin embargo, el tirón de Maroto está aún por demostrar. Durante la campaña de las autonómicas madrileñas, ya se presentó a la ministra de Industria como la posible vicepresidenta económica de Ángel Gabilondo, sin que tuviese ningún efecto electoral ante un PSOE que, por primera vez, quedó tercero. Según el CIS, casi un 40% de los españoles desconoce a Maroto, pese a que lleva cuatro años en el cargo.

"No da la talla"

"No da la talla", dicen algunos cargos intermedios del partidos que se muestras desilusionados con una posible candidatura de Maroto. El malestar es creciente en el partido desde que hace unos días, una broma sobre Jorge Javier Vázquez acabase por ser creíble a ojos de los ciudadanos. En el partido piden un revulsivo con una candidatura que venga avalada por las bases. Algunos militantes ya han dejado patente su desencanto en las casas del Pueblo con la actitud de Sánchez para nombrar a la candidata.

El hartazgo llega incluso a dirigentes federales. Este lunes, la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, expresó su deseo de que el nombramiento sea lo más próximo posible para que en las próximas ruedas de prensa no le "pregunten por esto mismo".

Ante este panorama, Ferraz aclara que el nombre que se anunciará esta semana será el del candidato a las primarias, y no el cabeza de cartel al Ayuntamiento, ya que no descartan que se pueda armar alguna otra candidatura con el aval de las bases. "En el PSM suele presentarse gente", advierten en la sede federal donde creen que hay personas ávidas de "estar 15 días en el candelero".

¿Quién puede liderar otra candidatura?

En el PSOE no se olvida que no es la primera vez que el PSM se revuelve contra algún paracaidista ministerial. En 2010, Trinidad Jiménez dejó la cartera de Sanidad para convertirse en la adversaria a Esperanza Aguirre. No llegó a conseguirlo porque el entonces secretario general del PSM Tomás Gómez, con el aval de las bases, se presentó y le ganó en las primarias.

El temor de muchos es que esto se pueda repetirse a nivel municipal y se mira al grupo en el Ayuntamiento donde la portavoz, Mar Espinar, lleva tiempo buscando ser designada mientras que la concejal, Enma López, es la favorita de muchos militantes de base para que dé un paso al frente. López guarda silencio pero su actividad en redes sociales y su agenda está aumentando en las últimas semanas.

No abandonar el Gobierno

Queda la duda de si el previsible nombramiento de Maroto podría llevar aparejada una crisis de Gobierno. A su salida se uniría la designación de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, como candidata a Las Palmas de Gran Canaria donde esperan con ansias su candidatura. En Ferraz creen que se podría apurar más y mantenerlos en el cargo "para que tengan carrete" mientras se siguen dando a conocer. La última decisión es de Pedro Sánchez.