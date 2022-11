Ferraz pide "un paso adelante" al candidato en Madrid y Reyes Maroto se pone de perfil

Dicen los que la conocen que Reyes Maroto es "disciplinada". Quizás esa "virtud" es la que la acabe convirtiendo en la candidata a las primarias del PSOE para el Ayuntamiento. Todo si ella decide dar presentarse. La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha afirmado, durante una entrevista en TVE, que "la persona que se presente" tiene que "dar un paso adelante".

Unas frases que comparten en la dirección federal donde han añadido que el anuncio "es cosa del candidato". Él o ella será el que anuncie su candidatura. Fuentes de Ferraz han descartado que Sánchez vaya a nombrar al alcaldable, ya que "es un proceso de primarias".

Maroto, "disponible" pero sin muchas ganas

La que durante estos días ha sido la favorita en las quinielas, y en la cúpula del PSM, la ministra Reyes Maroto no parece dar ningún paso adelante. Aunque, a diferencia de Llop o Bolaños, no se ha negado, lo cierto es que no parece muy ilusionada.

"Yo como militante estoy a disposición del partido, pero es cierto que en este momento me ocupa y mucho mi cartera de Industria, Comercio y Turismo", ha señalado durante un acto en Vitoria.

Ni paso al frente, ni tampoco uno atrás. Maroto incluso ha recordado que "es mujer rural" y que ella no es madrileña, sino de Medina del Campo. Una manera de distanciarse sutilmente de la candidatura. De momento, no parece que quiera ser "la alcaldable", ni que vaya a dar un paso adelante.

La mejor candidata

La ministra de Industria incluso ha dejado un recado, recordando a otros militantes del partido. "Estoy segura que tenemos tantos cuadros buenos en Madrid y tanta gente que quiere apostar por esa gran ciudad que es Madrid, que vamos a tener la mejor candidata", ha añadido Maroto.

Lo cierto es que el foco mediático ha beneficiado en los últimos días a Reyes Maroto. Su presencia en los medios se ha multiplicado con entrevistas diarios en diferentes cadenas de televisión. La pregunta estrella: si será la candidata. Ella sigue sin despejar la incógnita. Ni confirma, ni desmiente pero va dejando pequeñas píldoras que evidencian que no estaría del todo conforme.

Una candidatura que no ilusiona a las bases

La candidatura de Maroto no ilusiona a las bases. En las agrupaciones de Madrid Ciudad muchos ya han evidenciado que no piensan hacer campaña por Maroto, una cabeza de cartel que consideran "impuesta". La favorita de los militantes es Enma López, concejal en el Ayuntamiento, pero que, de momento, no ha dado visos de querer presentarse.

Inauguramos la temporada de Presupuestos 2023. 11 tomos, más de 7.500 folios y 6.991 millones de euros que analizar. ¡Vamos a por los últimos presupuestos del mandato!💪 pic.twitter.com/EcE2FohDdn — Enma López (@EnmaLopez) November 7, 2022

La joven política, nacida en Vigo e inspectora de Seguros del Estado, es conocida por las bases ya que, además de su presencia en redes, ha estado durante los últimos años recorriéndose los distritos, ha participado en charlas en todas las agrupaciones o no ha dudado en ponerse el delantal en las casetas del PSOE durante las verbenas populares, como recuerdan muchos militantes.

¿Otra candidatura?

Su presencia es reconocida para los simpatizantes al igual que la de Mar Espinar, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento. Menos carismática que López, Espinar ha dejado caer que podría haber más de un candidato al Ayuntamiento. "En mi partido los candidatos se eligen en ese proceso y estoy segura de que los militantes de mi partido elegirán a la mejor candidata o candidato posible", ha afirmado durante el día de la Almudena aunque sin desvelar si ella se presentaría.

Ante este panorama, Ferraz aclara que el nombre que se anunciará esta semana será el del candidato a las primarias, y no el cabeza de cartel al Ayuntamiento, ya que no descartan que se pueda armar alguna otra candidatura con el aval de las bases. "En el PSM suele presentarse gente", advierten en la sede federal donde creen que hay personas ávidas de "estar 15 días en el candelero"