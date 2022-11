Las polémicas de Reyes Maroto como ministra: de la navaja "fascista" al "espectáculo" de La Palma

Tal y como adelantó Libertad Digital, la actual ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid. La vallisoletana pasó a formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez en junio de 2018. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo en el Ejecutivo, tratando de ceñirse a las materias que le son propias.

Sin embargo, su paso por la política nacional no ha estado exento de polémicas. Las más sonadas, la recepción de un sobre con una navaja a las puertas de las elecciones autonómicas que dieron la victoria a Isabel Díaz Ayuso y el discurso en el que se refirió al volcán de La Palma como un "espectáculo maravilloso de la naturaleza", olvidándose de los destrozos y el sufrimiento de los palmeros.

La navaja "fascista"

A falta de una semana para los comicios, Maroto -que se había volcado con el entonces candidato del PSM, Ángel Gabilondo- se sumó a la lista de dirigentes del PSOE que aseguraban haber recibido una carta amenazante, tras las publicitadas por Fernando Grande Marlaska, Pablo Iglesias y la directora de la Guardia Civil, María Gámez. En su caso, el paquete contenía una pequeña navaja "aparentemente ensangrentada".

Tal y como se supo después, el remitente era un vecino de El Escorial con problemas mentales, cuyos datos aparecían en el mismo sobre. Sin embargo, eso no impidió que la ministra utilizase lo sucedido para agitar la "alarma antifascista". "Hoy todos los demócratas estamos amenazados de muerte si no paramos a Vox en las urnas", llegó a decir Maroto en su comparecencia ante los medios.

El "espectáculo maravilloso" de La Palma

Igualmente sonada fue la polémica que protagonizó en septiembre de 2021 a raíz de la erupción del volcán de La Palma. Días después de que la lava comenzara a arrasar miles de hectáreas, y cuando la creciente preocupación de sus habitantes copaba todas las portadas y abría los informativos, la ministra trató de darle la vuelta a lo ocurrido, alegando que podría ser un buen "reclamo" turístico.

"Desde Turespaña y desde las embajadas vamos a dar toda la información para que la isla se convierta en un reclamo para los turistas que quieran ver este espectáculo tan maravilloso de la naturaleza", dijo en una entrevista en Canal Sur Radio. Las reacciones no se hicieron esperar. A los palmeros indignados se sumaban cientos de tuiteros anónimos y políticos de los principales partidos de la oposición.

"¿Alguien me puede confirmar que la ministra ha dicho esto mientras cientos de personas pierden todo lo que tienen?", escribió en Twitter el entonces número 2 del PP Teodoro García-Egea. "Cuando hay 10.000 personas desalojadas, 100 casas destruidas, campos y fincas, animales y todo lo que tenías, esto no es un ‘espectáculo maravilloso’, ni es ‘emocionante vivirlo’. Es una tragedia. Un poco de sensibilidad a todos, no estamos para bromas los canarios", le reprochó la diputada canaria Ana Oramas.

¿Alguien me puede confirmar que la ministra ha dicho esto mientras cientos de personas pierden todo lo que tienen?https://t.co/3ixRpdlrVU — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) September 20, 2021

Incluso medios británicos y alemanes se hicieron eco de las polémicas palabras de la ministra, que no tuvo más remedio que pedir perdón por tan bochornosas declaraciones: "Hay que saber rectificar cuando una se equivoca". Admitiendo todas las críticas, Maroto lamentó que sus palabras hubieran podido "ofender al sentimiento que hay en La Palma y en los palmeros" y trató de recular como buenamente pudo. "Me solidarizo con la situación tan dramática que existe en la isla", se esforzó en subrayar antes de decir que "ya habrá tiempo para hablar del turismo y de cómo recuperar el reposicionamiento" de La Palma.

Sus conflictos con el sector del automóvil

Durante sus cuatro años al frente del Ministerio de Industria y Turismo, Maroto también ha mantenido una relación complicada con el sector del automóvil. A las múltiples medidas que acechan a esta industria, se suma lo que muchos interpretaron como un claro desinterés por su futuro. En septiembre de 2018, la ministra quiso sacar pecho en un desayuno informativo de un nuevo plan para el sector de la automoción, pero se olvidó de lo que estaba anunciado. "Estamos terminando de elaborar una agenda... que no me sale ahora el nombre", se lamentó Maroto. La socialista tuvo que recurrir al secretario de Industria para que le apuntara que se trataba de "una agenda estratégica para la automoción".

Un año después, y antes de que Europa pusiera fecha al fin de las ventas de coches diésel y gasolina, la socialista se descolgó asegurando que éste llegaría en 2040. Las organizaciones del sector la acusaron de generar una alerta innecesaria con dos décadas de antelación y la ministra no tuvo más remedio que rectificar. Ahora, Europa vuelve a la carga con el debate, con una fecha más cercana si cabe: 2035. Sin embargo, los expertos ya advierten de la complicada situación que se nos plantea. "Ni de coña estamos preparados para tener todos un coche eléctrico en 2035", aseguraba este fin de semana en Libre Mercado Ángel Gaitán, el mecánico que ganó un juicio a Tesla.