Rufián pide un código penal 'ad hoc' para los golpistas: "Rebajar la malversación debe ir ligado a la sedición"

Gabriel Rufián no está dispuesto a desaprovechar la ocasión de seguir apretando a Pedro Sánchez, aprovechando la tramitación de enmiendas a la reforma del código penal presentada la semana pasada por PSOE y Unidas Podemos. El portavoz de ERC ha dejado caer que sus intenciones son acotar la rebaja del delito de malversación, que el Gobierno ya reconoce estar barajando, para que sólo beneficie a los golpistas del 1-0.

La polémica radica en la posibilidad de que esa rebaja, tal y como se plantea por parte de los partidos separatistas, acabe beneficiando a todos los condenados por corrupción, ya que pretenden rebajar la pena para aquellos que, habiendo malversado dinero público, no se enriquezcan personalmente con él, sino que le destinen a otros fines. Eso abre la puerta a que los condenados por el caso Gürtel o la Kitchen acaben viendo reducidas sus penas.

Al ser preguntado por esa posibilidad en rueda de prensa en el Congreso, Rufián ha pedido "ser quirúrgico", es decir, poner coto a esa rebaja del delito de la malversación para que sólo beneficie a unos pocos, es decir, a los golpistas del 1-0 y quienes puedan cometer ese delito en el futuro, al defender que "la articulación de las enmiendas" debe ir "ligada a la sedición" para que "no se utilice el código penal como un castigo ideológico".

"Entendemos las contradicciones", ha defendido Rufián, intentado desligar la rebaja del delito de malversación del resto de casos de corrupción para no verse señalado por ello. "Nosotros no somos sospechosos de querer rebajar ninguna corruptela", ha insistido para sacudirse la acusación de estar beneficiando a los condenados de PP y PSOE por malversación, incluido también el expresidente andaluz, José Antonio Griñán, condenado por los ERE y que podría acabar no entrando en prisión.

La redacción definitiva de las enmiendas se conocerá a lo largo de esta semana en la que los grupos parlamentarios presentan sus propuestas en el Congreso para modificar la reforma del delito de sedición que registraron la semana pasada PSOE y Unidas Podemos. Una medida con la que el Gobierno se garantiza el apoyo de ERC a los PGE, aunque desde el Ejecutivo defienden que el objetivo es adecuar el código penal al resto de la legislación europea para favorecer "la convivencia" en Cataluña.